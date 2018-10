Levice ve Zlíně prožila pád, v zastupitelstvu bude chybět ČSSD i KSČM

Sociální demokraté a komunisté si ve Zlíně v nejbližších čtyřech letech projdou tím, co už má za sebou ODS. Po propadu v komunálních volbách se nedostali do zastupitelstva, kde od roku 1990 dosud nechyběli.

Občanským demokratům vystavili voliči stopku před čtyřmi lety (více v článku Nás by volili jedině altruisté nebo členové, hodnotí neúspěch zlínská ODS), letos se však jejich tři zástupci na radnici vrátili.

„Nečeká je nic veselého. Je to život mimo jakékoliv politické dění a vliv,“ varuje šéf zlínské ODS Miroslav Chalánek.

Zlínskou ČSSD tak čeká tvrdý boj o přežití. „Strany jsou spolky, které usilují o politickou moc. Když nemají takovou perspektivu, ztrácejí důvod existovat,“ upozornil zlínský politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Sociální demokraté takové fiasko ve volbách nečekali. Nejhůře strana dopadla v roce 1990, kdy ještě jako Československá sociální demokracie získala necelá čtyři procenta a jeden mandát. Letošních 4,17 procenta znamená odchod z radnice. A možná i odliv členů.

„Je možné, že nastane odchod členů, bude to celorepublikový problém ČSSD. Možná se takto strana alespoň vyčistí,“ naznačil předseda zlínské ČSSD Antonín Prokeš.

Odliv zasáhl i zmíněnou ODS. V dobách největší slávy měla ve Zlíně kolem 200 členů, teď je to zhruba 50. Ale hlásí se noví, což souvisí se vzestupem ODS na celostátní úrovni. A stejně tak je podle místních sociálních demokratů spjatý neúspěch ČSSD ve Zlíně s celostátním úpadkem strany.

„Hrálo roli i to, že ve Zlíně kandidovalo více subjektů. Nedokázali jsme oslovit voliče, kteří jsou nám hodnotově blízko,“ míní zlínská poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková.

Na masivnější kampaň neměla strana peníze

ČSSD vsadila na lídra – nestraníka, veterináře Michaela Javoru, což však nezabralo. „Byla to dobrá volba, ale přišla pozdě. Kampaň měla začít dřív, bylo málo času na jeho etablování,“ uvažuje Gajdůšková.

Kampaň sociálních demokratů navíc byla oproti některým jiným stranám hodně neviditelná, protože scházely peníze.

„Nemohli jsme konkurovat obrovskému přetlaku finančních možností vítězných stran,“ řekl krajský tajemník ČSSD Tomáš Šenkeřík.

Na kandidátce se také objevili lidé ze Strany práv občanů – Zemanovci, což byla podle Kouby chyba.

„V ČSSD je celostátně rozpor mezi liberálním a zemanovským křídlem, strana se tím stává nečitelnou,“ nastínil Kouba.

„Teď je sociální demokracie na dně, musí se vrátit ke kořenům, k solidaritě, sociálním problémům,“ doplnil politolog.

Až přijde krize, lidé se vrátí, věří komunisté

Sociální demokraté ve Zlíně sami sebe burcují, že je třeba hlavně pracovat.

„Naši lidé by měli chodit na zastupitelstva a zapojovat se do diskusí. Měli by být veřejně činní přes spolky,“ nabádá Gajdůšková. Jestli to však bude stačit, si netroufá říct.

„Kampaň před dalšími volbami musí začít už teď,“ podotkla šéfka zlínské okresní stranické buňky Milena Kovaříková.

„Záleží i na tom, jakou politiku bude dělat vedení Zlína. Pokud budou voliči nespokojení, budou hledat alternativu,“ nastínil krajský předseda ČSSD Lubomír Vaculín.

Ještě větší problémy zřejmě čekají zlínskou KSČM. Optimismus ale neztrácí.

„Lidé dnes levici nepotřebují. Až bude zle a přijde ekonomická krize, přejdou zase na naši stranu. Nebo když strany, které uspěly, nebudou plnit sliby,“ uvedl lídr KSČM Stanislav Remeš, podle něhož levicová témata přejímají i pravicové a středové strany.

„Naše kandidátka byla možná přece jen starší, než by měla být. Omladit ji je vhodná cesta do dalších voleb,“ řekl krajský předseda komunistů Pavel Kroča.