Volby ve Zlíně přinesly velkou obměnu, dvě třetiny zastupitelů je nových

Když v roce 2010 ve Zlíně nově vzniklá hnutí STAN a M. O. R. smetla ve volbách tradiční ODS a ČSSD a vystřídala je ve vedení radnice, mluvilo se o revoluci.

I když to tak možná nevypadá, letošní povolební změna je ještě markantnější. Do městského zastupitelstva se totiž dostalo hned pět stran a hnutí, které tam teď nebyly. Díky tomu se vymění celkem 27 ze 41 zastupitelů. Rozdíl je v tom, že pozice ve volbách uhájila koaliční hnutí STAN a ANO, jen si přitom vyměnila pořadí. ANO těsně zvítězilo.

„Před volbami jsem říkal, že bych byl rád, kdyby se na radnici dostalo co nejméně subjektů, aby mohla být jednání konstruktivní. Ale koresponduje to s tím, co se děje v celé republice. I v parlamentu je to bohužel hodně roztříštěné,“ řekl náměstek primátora Jiří Korec (ANO), který jako dvojka díky preferenčním hlasům přeskočil lídra Romana Kaňovského.

Uspělo ale osm stran a hnutí. Z toho Zlín 21, Piráti, spojení Soukromníků, Svobodných a Nezávislých a SPD Tomia Okamury vůbec poprvé a ODS se vrací po čtyřech letech. Dohromady má těchto pět subjektů 18 zastupitelů.

V kampani shodně sázely na kritiku koalice, pod jejímž vedením se podle nich město nerozvíjelo. „Mnoho lidí podlehlo výkřikům, že se ve Zlíně nic nedělá,“ reagoval Korec.

Lidé řekli, že chtějí změnu, shodují se zástupci nových stran

Také ANO a STAN mají nové tváře, dohromady je jich sedm.

„Měly by to dělat všechny strany, alespoň tak nezkostnatí,“ uvedl primátor Miroslav Adámek (STAN). „To, že jsou v zastupitelstvu i kritická hnutí, mi nedělá dvakrát dobře, ale beru to jako fakt. Obměnu zastupitelů celkově vítám,“ doplnil.

Koaliční hnutí získala po 9 mandátech (Starostové měli před čtyřmi lety 18), což jim na pokračování ve dvojkoalici nestačí. Proto teď hledají partnera. Ostatní hlasy voličů, snad s výjimkou lidoveckých, kteří jsou své straně věrní, však byly převážně protestní.

„Požadavek na změnu byl v pozadí rozhodování části voličů, hledají naději v jiných zastupitelích,“ řekl lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

„Koalice spíš prohrála. Do zastupitelstva se dostala polovina lidí, kteří dění ve Zlíně otevřeně kritizují. Jde o zásadní posun,“ argumentuje jednička lidovců Aleš Dufek.

Jedno je jasné. Končí pohodlná většina STAN a ANO, kdy si společně prohlasovaly prakticky cokoliv.

„Vítězové voleb jsou jasní, ale myslím si, že ani jeden z nich neslavil. STAN přišel o polovinu mandátů. Lidé řekli, že chtějí něco nového,“ myslí si lídr Pirátů Jiří Jaroš, který stranu přivedl poprvé na zlínskou radnici.

„Voliči si uvědomili, že bylo třeba na radnici udělat změnu. Je to projev nespokojenosti a zároveň důvěra v pravici,“ vzkázal Ivo Mitáček, jednička uskupení Soukromníci, Svobodní a Nezávislí.

Politoložka: Velká obměna zastupitelů může být oživením

Naráží na fakt, že ze zlínského zastupitelstva po volebním debaklu po mnoha letech vypadla ČSSD i komunisté. Levice tak zcela skončila.

„Výsledky odrážejí národní politiku sociální demokracie v té fázi, jak se dneska nachází,“ domnívá se lídr kandidátky ČSSD Michael Javora.

Podle Mitáčka navíc mají lidé dost tradičních politiků. „Z naší koalice se do zastupitelstva nedostal ani jeden straník,“ upozornil.

Dvoutřetinová obměna zastupitelstva by neměla mít na chod města žádný dopad. Jiné by to ale mohlo být, pokud by se více nováčků dostalo do městské rady.

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci se i ve Zlíně projevuje trend posilování regionálních uskupení, která nasazují známé osobnosti.

„Hnutí ANO a STAN dostala šanci pokračovat, velkou deziluzi voličů tady nevidím. Je typické, že po jednom dvou volebních obdobích dochází k ochlazení podpory a poklesu počtu hlasů,“ přiblížila Lebedová. „Zřejmé ale také je, že část voličů skutečně chtěla změnu. Je to tak půl na půl,“ odhaduje.

To, že se zastupitelstvo z větší části promění, považuje za dobré. „Nebála bych se nějakého otřesu. Je to spíše plus, snaha oživit městskou politiku a možná odklon od klasické stranické politiky,“ doplnila.