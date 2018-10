Ve Zlíně skončila dominance Starostů, volby těsně vyhrálo ANO

Starostové a nezávislí vedení primátorem Miroslavem Adámkem zaznamenali ve Zlíně po dvou triumfech velký propad. Zatímco v roce 2010 získali 23,2 procent a minule dokonce 31,6 %, nyní se museli spokojit s pouhými 18,6 procenty hlasů a skončili druzí.

Hnutí ANO, které s nimi nyní je v koalici, si naopak ze 14,6 procent polepšilo na 18,8 procent. Jeho kandidátem na primátora je Roman Kaňovský. Ředitel divize logistiky v soukromé firmě je v politice nováčkem.

Obě nejsilnější uskupení budou mít v novém 41členném zastupitelstvu po devíti křeslech.

Lídři stran se krátce po zveřejnění volebních výsledků sešli.

„Zvažovali jsme případnou povolební spolupráci. Bavili jsme se o tom, jestli bychom to dokázali dát dohromady a navázat na to, co jsme spolu čtyři roky dělali. Asi si to dovedeme představit, jsou tam ještě úskalí, které musíme dořešit. Pokud je překonáme, nemuselo by tomu nic bránit. Uvidíme,“ uvedl Kaňovský z vítězného hnutí ANO. Primátorem by podle něj měl být buď on, nebo jeho stranický kolega Jiří Korec.

„Domluvil jsme se, že jsme dva a půjdeme spolu. Některé věci už jsme dotáhli, jiné máme rozpracované. Chceme hledat třetího. Podle volebních výsledků, by šlo o naše dvě sdružení plus další partner. Zatím se neshodujeme v tom, kdo by to měl být. Ještě to nebudeme upřesňovat. O primátorovi jsme se zatím nebavili, ale že půjdeme společně,“ poznamenal Adámek ze STAN.

Co říká na to, že vinou těsné porážky zřejmě skončí jako primátor?

„Někdy člověk prohraje o desetinky, je třeba to respektovat. Byl to krásný sportovní zápas. Chtěl jsem alespoň dvacet procent, ale Zlín 21 nám to naředil všem a tolik subjektů je velká síla. Budeme rádi, když se bude dát domluvit kompromis, aby to bylo dobře pro město,“ doplnil Adámek.

Do zastupitelstva proniklo celkem osm ze dvanácti kandidujících subjektů, chybět budou například ČSSD a KSČM. Volební účast byla ve Zlíně jen 38,9 procenta.

Patnáct procent a sedm mandátů získalo hnutí Zlín 21 vedené podnikatelem Čestmírem Vančurou, za nějž se do zastupitelstva dostal i rektor zlínské univerzity Petr Sáha.

Deset procent a pět míst bere KDU-ČSL. Po třech mandátech bude mít ODS, Česká pirátská strana a společné uskupení Soukromníků, Svobodných a Nezávislých, za něž do zastupitelstva pronikl i senátor, krajský zastupitel a hazardní magnát Ivo Valenta. Dva zastupitele bude mít hnutí SPD.

Kroměříž Starosta Němec uspěl i bez ANO

V Kroměříži dovedl Jaroslav Němec při komunálních volbách k vítězství druhý subjekt v řadě. Minule triumfoval jako lídr hnutí ANO se ziskem 22 procent hlasů, radnici pak řídil coby starosta, jímž zůstal i po rozkolu v hnutí letos na jaře.

Němec z ANO vystoupil, stejně jako další tři z celkových sedmi zvolených zastupitelů. Nyní Němec vedl kandidátku Nezávislých, s nimiž získal 19,7 % hlasů a šest mandátů.

ANO skončilo druhé s 16,6 % hlasů a pěti mandáty. Po dvanácti procentech bralo hnutí Zdravé Kroměřížsko a společné uskupení KDU-ČSL, ZVUK a nezávislí. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu bude zastoupeno celkem osm subjektů, z parlamentních stran neuspělo SPD.

Volební účast v Kroměříži byla 43,4 %.

Hradiště ODS ještě vylepšila výsledek

V Uherském Hradišti opět zvítězila ODS vedená poslancem Stanislavem Blahou. Lehce si polepšila na 21,8 procenta hlasů a bude mít sedm zastupitelů, druhé opět skončilo hnutí ANO se 13,9 procenty, deset procent hlasů posbíralo hnutí KRUH. V zastupitelstvu o 27 členech bude celkem deset subjektů.

Například dva zastupitele bude mít uskupení Soukromníků, Svobodných a Nezávislých, z jehož kandidátů uspěli blízcí lidé Iva Valenty - jeho senátorský asistent Michal Dvouletý a také bratr Miroslav Valenta.

Volební účast v Uherském Hradišti byla 43,6 %.

Vsetín Lidovci přišli o dominanci

Ve Vsetíně si KDU-ČSL udržuje vedoucí pozici i po odchodu Jiřího Čunka z komunální politiky. Před čtyřmi lety ještě pod vedením Čunka získali lidovci 29 procent hlasů. Nyní v čele s Jiřím Růžičkou, kterému Čunek předal funkci starosty loni po zvolení hejtmanem, však získala strana o deset procent méně.

Druzí ve volbách skončili Starostové a nezávislí se čtrnácti procenty, ANO bralo necelých třináct procent, Koalice pro otevřený Vsetín jedenáct procent a ODS deset procent. Celkem bude v zastupitelstvu osm uskupení, z parlamentních stran nepřekročila požadovanou pětiprocentní hranici Česká pirátská strana.

Volební účast ve Vsetíně byla 40,3 %.