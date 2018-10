Mynář dostal v Osvětimanech nejvíc hlasů. Byl v tom i truc lidí, soudí

„Lidé v Osvětimanech hodnotí podle toho, co je kdo pro obec schopný udělat. Všichni se známe a vidíme si téměř do talíře. Jsem rád, že lidé nedají jen na hloupé řeči a váží si mojí práce. Beru to i jako závazek, že dál musím o to víc pracovat,“ sdělil iDNES Vratislav Mynář.

V Osvětimanech kandidoval počtvrté. V roce 2006 jako lídr přivedl tehdy ještě Sdružení nezávislých - Sportovci Osvětimany k těsnému vítězství s 26 procenty hlasů. Sám byl však v pořadí preferenčních hlasů v obci až šestý, stejně jako o čtyři roky později, kdy jeho Zemanovci v konkurenci hned dvanácti dalších uskupení získali 11 procent hlasů.

Minule Strana práv občanů volby vyhrála s téměř 20 procenty hlasů a více preferenčních hlasů než Mynář měl jen komunista Otakar Berka, jenž se i vzhledem k silné Mynářově podpoře udržel na pozici starosty (viz též Prezidentův kancléř Mynář uspěl v Osvětimanech, starostou být nechce).

Tentokrát si vítězná Strana práv občanů Zemanovci sice o skoro dvě procenta hlasů pohoršila, samotný Mynář ale Berku porazil.

„Řekl bych, že částečně jde o truc hlasy, reakce na to, co se objevuje různě v médiích. Neříkám to proto, abych se holedbal, ale skutečně se stále častěji setkávám nejen v Osvětimanech se slovy jako: ‚Nedej se. Vydrž to. Děláš to dobře. Nepodlehněte jim‘,“ říká Mynář.

Zároveň podle jeho slov uškodilo dosavadnímu 65letému starostovi Berkovi, že byť znovu kandidoval jako lídr komunistů, v předstihu deklaroval, že už znovu nechce obec vést.

„Říkal mi, že už je celkově unavený. Na obci je to tak, že když nesvítí lampa, je zatoulaný pes nebo někdo hádkou ruší noční klid, volají lidé starostovi. Jste 24 hodin denně v permanenci pro občany. Velmi si vážím osmi let jeho veleúspěšné práce, dal tomu maximum možného. Kdyby občané dostali signál, že se chce ucházet o starostu, dopadl by lépe,“ poznamenal Mynář.

Naopak fakt, že on sám tráví většinu času v Praze, podle něj místním tolik vadit nemusí.

„Snažím se na víkend dojíždět a pomáhat, jak se dá. Že nejsem na úplně každém zasedání zastupitelstva, se snažím nahradit tím, že se snažím někde pomoct, zalobovat, něco zjistit. Mám k tomu relativně blíž. Zvlášť k informacím, které může obec využít. To je důležitá práce člena zastupitelstva, která se ode mě očekává,“ uvědomuje si Mynář.

Kdo bude novým starostou Osvětiman, jasné zatím není.

„S lidmi nejen z naší, ale ze všech kandidátek si sedneme. Půjde nám o to, vybrat z našeho středu toho nejlepšího, kdo má o tu práci zájem a je schopný ji plnohodnotně pro občany vykonávat,“ připomněl jednapadesátiletý Mynář, že už minule se starostou stal Berka coby lídr nevítězných komunistů.

A má ambice na starostu své obce nyní či v budoucnu i samotný Mynář? „Já to teď s velkou pravděpodobností nebudu. Vždy jsem deklaroval, že nechci sedět jedním zadkem na dvou židlích. Kdo tvrdí, že to plnohodnotně jde, ten podle mě lže. Co bude v budoucnu, na to teď neumím odpovědět. Přísahal jsem panu prezidentovi věrnost, dokud on bude chtít, abych vykonával funkci kancléře. Co bude poté, nechci předjímat,“ řekl.