ANO ve Zlíně bere do koalice Babišova kritika, hazardního magnáta Valentu

Nově složená koalice bude mít v 41členném městském zastupitelstvu 21 hlasů. Devět zastupitelů bude z hnutí ANO, stejný počet zastupitelů dodá hnutí STAN a další tři hlasy zajistí Valentovo uskupení s názvem Svobodní Soukromníci Nezávislí – Rozhýbejme.Zlín.

Podle prohlášení představitelů nové koalice je stále možné i rozšíření koalice o čtvrtého člena.

„Kolik bude mít nakonec naše koalice členů, ukáží až další jednání. Nicméně už nyní, tedy ve třech, máme k dispozici potřebnou většinu v zastupitelstvu města,“ oznámil Jiří Korec z hnutí ANO.

Složení rady včetně jména nového primátora zatím představitelé koalice neoznámili, stanovený zatím nebyl ani termín podpisu koaliční smlouvy.

Babiš versus Valenta co o sobě dříve řekli Babiš o tom, že Valenta ukončil podporu českého fotbalu: „Já to vítám. Myslím, že pro fotbal je to dobrá zpráva, neboť už nebude spojený s člověkem, který byl odsouzen za korupci v tomto sportu. Pokud pan Valenta a další budou řádně platit daně, tak peníze na sport budou. Pro mě bylo dost absurdní, že kyperská firma vlastněná monackým občanem a senátorem, který nás (český stát, tedy daňové poplatníky – pozn. red.) žaluje v miliardové arbitráži a který byl odsouzen za korupci ve fotbale, je hlavním sponzorem fotbalové ligy,“ podivil se Andrej Babiš na webu Hattrick.cz. Valenta kritizující Babiše, že o sobě vytváří příběh toho, kdo je jediný spravedlivý a zachraňuje Česko před zloději, tuneláři a podvodníky: „To uměl i říšský ministr propagandy Joseph Goebbels, který dokázal přesvědčit velkou část nacistického Německa o svých ‚pravdách‘, které se však záhy ukázaly jako největší evropský pogrom minulého století,“ uvedl Valenta pro web Parlamentní listy, které spoluvlastní.

Šéf hazardní společnosti Synot a senátor Ivo Valenta patří mezi hlavní politické nepřátele šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše. Právě v reakci na jeho kroky před několika lety vstoupil do politiky (viz též Valenta dá miliony na to, aby pomohl straně s programem Antibabiš).

Součástí nové koalice zřejmě nebude hnutí Zlín 21. Jeho představitelé opakovaně odmítli trojčlennou koalici s ANO a STAN. Upřednostňují šestičlennou koalici s ODS, KDU-ČSL a Piráty, s touto variantou ale nepočítají ANO a Starostové a nezávislí.

„Z mnoha příkladů je patrné, že mnohačlenné koalice se dokážou domluvit jen velmi obtížně, omezena je i jejich schopnost řešit aktuální problémy a ty i v nadcházejících letech určitě nastanou. My chceme pracovat pro město Zlín a ne se zabývat komplikovanými vztahy v koalici,“ vysvětlil dosavadní primátor a lídru hnutí STAN Miroslav Adámek.