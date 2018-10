Můj názor znali všichni od začátku, říká Michálek o odmítnutí Valenty

„Byl jsem u jednání od začátku a dlouhodobě jsem všem kolegům i partnerům říkal, že pro mne je nepředstavitelná podpora koalice, ve které bude pan Valenta, a že to poškodí celé hnutí STAN. Poslední dva dny pro mě byly velmi náročné,“ řekl Michálek.

Tato možnost už v minulých dnech zaznívala?

Ano, ale to zaznívaly různé možnosti. Nicméně jednání se mohou změnit každou minutu a já jsem svým prohlášením reagoval až na výsledek, který se objevil ve čtvrtek ráno. O tom, že se vedení hnutí STAN a ANO rozhodlo jít do koaliční spolupráce se sdružením Rozhýbejme Zlín, jsem se dozvěděl ve čtvrtek ráno z médií.

Myslíte, že tento váš krok nemohou vaši partneři brát jako podraz?

Vzhledem k tomu, jak jsem se k této otázce vždy vyjádřil, jsem přesvědčený, že to podraz není. Nemohou být určitě překvapení, protože můj názor od začátku znali.

Proč je pro vás Ivo Valenta tolik nepřijatelný, když vaši koaliční partneři proti tomu nejsou?

Pro mě je to za hranou kompromisu. Přitom vím, co je kompromis, koneckonců byl jsem připraven spolupracovat s hnutím ANO, ale nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy.

Budete ve STAN jediný, kdo koalici s hnutím Soukromníci, Svobodní a Nezávislí nepodpoří?

Ve STAN jsem o tom mluvil s Ondřejem Bětákem jako nejvyšším představitelem hnutí (Běták v úterý oznámil, že i přes své znovuzvolení zastupitelem v politice končí - pozn. red.). Můj cíl ale není spustit lavinu, nikoho k ničemu nenabádám. Každý se musí zachovat podle svého názoru a své povinnosti vůči voličům. Já jsem došel k tomuto závěru.