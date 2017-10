Ze zavedení EET profitují jen ti, kdo systémy provozují, říká lídr ODS

Podle předvolebních průzkumů se zdá, že se ODS otřepává ze skandálu svého někdejšího předsedy a premiéra Petra Nečase, což může znamenat šanci na úspěch pro lídra krajské kandidátky Stanislava Blahu. Ten byl dosud spojený s Uherským Hradištěm, kde je starostou a předtím působil jako místostarosta.

„Cítíme, že jsou lidé zklamaní z toho, co pro ně dělá současná vláda. Před čtyřmi lety jsme byli na hranici volitelnosti, dnes naše preference rostou,“ říká Blaha.

Věříte tomu, že se ODS vrací na výsluní, když po Nečasově skandálu v roce 2013 byla na odpis?

Osobně považuji pád Nečasovy vlády za puč. Tehdy na nás naši konkurenti útočili a chtěli zaujmout naše místo. Teď zase stoupáme nahoru. Lidé zjišťují, že to, co nabízí ODS, je správná cesta. Navíc jsme se poučili z chyb, které už nesmíme opakovat. Ekonomika státu teď sice roste, ale není to zásluhou této vlády, která lidem chystá spíše byrokratické překážky.

Stanislav Blaha Narodil se v roce 1969 v Uherském Hradišti. Vystudoval strojírenskou technologii na strojní fakultě VUT v Brně. Od roku 2002 působí v Radě města Uherské Hradiště, v letech 2006 až 2014 byl místostarosta města, v roce 2014 byl zvolen starostou. Od roku 2012 je krajským zastupitelem.

Co vám na fungování vlády vadí nejvíc, je to zavedení elektronické evidence tržeb (EET)?

EET je obrovská zátěž pro menší podnikatele, například pro majitele hospůdky s malým obratem. Každé peníze, které musí vydat, mu brání v podnikání. Fatální to bude pro drobné prodejce na jarmarcích, kteří budou muset mít EET od března příštího roku. Tam teprve uvidíme zrůdnost celého systému. Jediné správné řešení je EET zrušit. Na ty, kdo skutečně podvádějí, ať si finanční správa posvítí v rámci svých standardních postupů. Plošná zátěž všech je jen výrazem neschopnosti státu.

Co říkáte na argument obhájců EET, že přináší více peněz do státní kasy a brání „černým“ platbám?

To neuznávám. Stát měl i tak dost možností, jak daně vybírat. Úředníků na to má hodně. Ze zavedení EET profitují jen ti, kdo tyto systémy provozují.

ODS sestavila kandidátku se Stranou soukromníků, kterou výrazně podporuje hazardní magnát a senátor Ivo Valenta, jehož firma Synot má sídlo v Uherském Hradišti. Jeho argumentace je velmi podobná té vaší, navíc finančně podpořil také ODS. Spojuje vás jen boj proti EET, potažmo Andreji Babišovi, nebo je toho víc?

Předně chci říct, že nekandidujeme v ničím žoldu. Pan Valenta je pouze řadový senátor, nebyl ministr financí jako „někdo“, kdo si tak mohl ovlivňovat své podnikání. Pan Valenta podporuje i ODS, protože naše strana zastává principy, které jsou mu blízké. Ale vylučuju, že bychom mu šli na ruku, abychom mu prokázali vděk. Jestli si někdo myslí, že si nás koupí a my budeme dělat jen to, co bude chtít, tak to je mylná představa. Máme svá pravidla a kvalitní program.

V něm je část věnovaná daňovým změnám. Obsahuje něco, co by se dalo vztáhnout na Zlínský kraj?

Z našich daňových změn budou mít prospěch všichni, kdo pracují. Pokud jde o Zlínský kraj, tak všichni víme, že jeho největším problémem je poloha. A tím jsou předurčeny některé věci, které ho trápí. Trpí tím, že jsou tady druhé nejnižší mzdy v republice. Současně čelí tomu, že odsud odchází mnoho mladých lidí. Kraji tak nejvíce pomůže především jedno – urychlená výstavba dálnic D49 a D55.

Jejich příprava ale vázne, v případě D49 vinou ekologických aktivistů. Co s tím?

Bez dálnice nemohou lidé cestovat za lepšími výdělky a schází motivace investorů, aby přišli do kraje. Proto musíme umožnit státu, aby stavěl dálnice. Měli bychom schválit zákon o prioritních stavbách, který by odstranil většinu byrokratických překážek, včetně možnosti vydírání malými skupinkami lidí, které se zaštiťují ekologií, ale o tu jim podle mého názoru nejde.

Jak by takový zákon vypadal?

Obsahoval by například to, že se účastníci řízení, včetně aktivistů, mohou ke stavbě vyjádřit jen jednou, třeba během územního řízení. Nestalo by se tak, že by až na konci procesu někdo vznesl námitku kvůli chráněným živočichům, kteří žijí v trase dálnice, kvůli čemuž se proces vrátí téměř na začátek. To se bohužel stalo u dálnice D49.

Kromě toho, že jste starosta, působíte i jako krajský zastupitel. Pokud ve volbách uspějete, budete vykonávat všechny tři funkce?

Ve Sněmovně sedí řada poslanců, kteří jsou i starostové. Ti říkají, že je to pro jejich město přínosem. Nechci ale dělat práci, kterou nebudu časově zvládat. Takže si nechávám lhůtu do komunálních voleb, které jsou příští rok. Může se stát, že v nich už nebudu kandidovat.

Na kandidátce je opět bývalý disident Stanislav Devátý, který v minulých volbách, v nichž se z kraje do Sněmovny nedostal nikdo z ODS, získal nejvíc preferenčních hlasů. Může vás přeskočit?

Stát se to může. Pokud jsou ale na naší kandidátce lidé, kteří mají u voličů důvěru, je to jenom dobře. Otázka je, kolik procent hlasů ve volbách získáme. Za úspěch bych na celostátní úrovni považoval dvojciferný výsledek.

Ve Zlínském kraji se z okresních měst ODS drží ve vedení radnice jen v Uherském Hradišti, jinde je její pozice slabší. Třeba ve Zlíně není ani v městském zastupitelstvu. Nemůže se to projevit ve volbách, navíc když vy jste známý v Hradišti, ale jinde už tolik ne?

Posíláme do voleb lidi, kteří něco dovedou, proto je na kandidátce ODS řada starostů. To, že nemáme superstar, kterou lidé poznávají na ulici, nemusí být nutně na obtíž.

Dovedete si představit, že by po volbách zemi řídil jako premiér šéf hnutí ANO Babiš, pokud by byl obviněný kvůli Čapímu hnízdu?

Není možné akceptovat premiéra, který je trestně stíhaný.