Ztrácíme úrodnou půdu, starosty obcí trápí i sucho, říká lídr SPD Holík

Okamurův Úsvit se před dvěma roky rozpadl a rozhádal kvůli finančnímu hospodaření strany. Kde mají voliči jistotu, že se to nestane i SPD?

Hnutí Úsvit přímé demokracie bylo založeno pár měsíců před volbami v červnu 2013 a mělo jen devět členů. Byli to známí Tomia Okamury, který ale přitom nevěděl, že jsou mezi nimi bývalí členové Věcí veřejných. Bohužel pak došlo k puči, během něhož jsem se postavil na stranu Tomia. Dnes už máme systém přijímání nových členů postavený jinak, je nás přes 11 tisíc a kandidáty v první fázi asi rok prověřujeme.

Jaroslav Holík Narodil se v roce 1953 a do politiky vystoupil v roce 2002, kdy byl zvolen jako nestraník za KSČM do zastupitelstva obce Březůvky. Mandát obhájil i ve volbách v letech 2006 a 2010. V roce 2014 byl zvolený jako nestraník za Úsvit, krátce poté však na mandát rezignoval. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 kandidoval za hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury z pozice lídra ve Zlínském kraji a byl zvolen poslancem. Nyní je opět jedničkou kandidátky Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie, jehož členem se také stal.

Není problém, že jste pořád vnímáni jako hnutí jednoho člověka? Navenek to vypadá, že programové směřování strany a její stanoviska určuje jen Okamura, není to tak?

Ne, není. Problém je v tom, že novináři se za naše hnutí baví často jen s Tomiem Okamurou, který nás pak mediálně přesahuje. Někdy mě to i mrzí, protože i další členové jsou odborně zdatní, ale respektuji známou tvář. Máme pětičlenné předsednictvo, v jehož rámci má každý stejný hlas. V žádném případě to není jen jeho monolog.

Vybavíte si nějaký případ, kdy jste Okamuru přesvědčili, aby svůj postoj změnil?

Určitě, naposledy jsem do volebního programu prosadil více témat ochrany životního prostředí. A třeba já půl života řeším zpracování odpadů. Když na to přijde řeč, řeknu mu: „Tomio, to nech na mně, to je moje téma.“ Kolega Miloslav Rozner je zase odborník na kulturu.

Dobře, ale to jsou z hlediska programu marginální věci.

Faktem je, že v základních věcech panuje mezi námi jasná shoda. Klíčová je pro nás přímá demokracie a hmotná odpovědnost politiků, třeba migrace je principiálně až za tím. Tento velký problém vznikl právě tím, že si politici dělají, co chtějí, bez přímé odpovědnosti k občanům.

Jenže hodně se její kritikou zviditelňujete, ne?

Berte to tak, že jsme jediná strana, která je nyní známá bojem proti islamizaci. Pokud se na to někoho zeptáte, každý vám řekne jméno Okamury. Pány Konvičku nebo Bartoše už lidé ani neznají, ostatní strany nám tohle téma stejně spíše ukradly.

Jste krajským lídrem SPD, ale bez urážky: není jedno, koho by zde na první místo Okamura dal? Lidé stejně volí hlavně jeho. I na billboardech v regionu je vidět pouze on.

Já jsem na billboardech ani nechtěl být. Částku 100 tisíc korun, kterou ušetřím, věnuji na dobročinné účely. Navíc myslím, že už před vstupem do Sněmovny jsem byl ve Zlínském kraji poměrně známý jako cestovatel nebo konstruktér motocyklů. Ale je fakt, že speciálně k našemu kraji má Tomio silnou vazbu, jeho maminka pochází z Bystřice pod Hostýnem.

Jaké jsou hlavní problémy Zlínského kraje, které chcete řešit?

Pracuji ve sněmovním výboru životního prostředí, takže se věnuji především těmto tématům. Mrzí mě ztrácení úrodné zemědělské půdy, třeba údolí Dřevnice je dnes zcela zastavěné. Na polích se pěstuje řepka a kukuřice nebo tam jsou solární panely. Musíme se vrátit k rozmanitosti plodin, které se vysazují. Právě kukuřice je největší zabiják půdy, vyčerpává ji.

Pole však patří soukromým zemědělcům, co s tím nadělá poslanec?

Musíme jít cestou osvěty. Stát může ovlivnit i to, aby se nedovážely plodiny a obiloviny ze zahraničí, které navíc mnohokrát ani nejsou kvalitní. Našim zemědělcům se pak nevyplatí pěstovat a musí se soustředit na řepku a kukuřici, aby vůbec ekonomicky přežili.

Dalším velkým tématem je sucho, které trápí celou zemi. Jak má stát postupovat tady?

Jsem členem rady Státního fondu životního prostředí, můžeme ovlivňovat dotační programy a jejich nastavení. Nejsem zastáncem velkých přehrad, jako je třeba chystaná a nákladná ve Vlachovicích. Voda se tak soustředí na jedno místo a na druhém konci kopce chybí. Potřeba jsou malé rybníčky a mokřady. Krásně to takto funguje v Podolí, Věžkách, Počenicích-Tetěticích, Machové a jinde. Česko je na střeše Evropy a voda odsud jen odtéká. Co nezadržíme, to nám nezůstane.

Jak chcete pohnout s dopravní infrastrukturou, když dostavění D55 a D49 pořád vázne?

Stěžejní je dálnice D55 a propojení sever–jih. Naopak u D49 je problém, že skončí kousek za Zlínem a teprve pak se bude řešit pokračování přes kopce za Vizovicemi. Navíc D49 je špatně projektovaná, částečně totiž vede přes zdroj vody na bývalém letišti v Holešově, odkud čerpá vodu 28 tisíc lidí a v budoucnu půjde o 100 tisíc lidí. Ekologičtější by bylo, kdyby se trasa cesty změnila. Stavba už je však v takovém stadiu, že přerušení a nový projekt by se hodně prodražily.

Šlo by vaše hnutí po volbách do koalice s ANO a Andrejem Babišem v čele?

Na tyto úvahy je příliš brzy, v mariáši taky vynášíte flek, až když máte rozdané karty. Obecně platí, že půjdeme do koalice s každým, kdo uzná naše programové priority a pomůže nám je posadit.

Takže policií obviněný premiér by vám nevadil?

Obviněný premiér by byl pro nás samozřejmě problém. Hlasoval jsem pro vydání Babiše, i on sám o to požádal.