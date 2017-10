Nepotřebuji kandidovat s tím, že mám jisté vítězství, říká lídryně TOP 09

V minulých volbách kandidovala za hnutí ANO a dostala se do Sněmovny, jenže loni v létě z něj odešla. Kristýna Zelienková poté přestoupila do poslaneckého klubu TOP 09 a nyní vede jeho krajskou kandidátku.

Proč jste opustila ANO?

Uvěřila jsem myšlenkám Andreje Babiše, že chce udělat pořádek ve státní správě, nastavit férové podmínky pro podnikatele a zajistit, aby byla výběrová řízení spravedlivá a na dotace mohl dosáhnout každý. Jenže brzy jsem zjistila, že to všechno je jeden velký podvod. Proto jsem z hnutí odešla. Chvíli jsem byla nezařazená, ale je nereálné na každou schůzi Sněmovny studovat stovky stran podkladů a materiálů. Poslanecký klub k tomu dává potřebný servis. A TOP 09 mi byla programově i lidsky nejblíže.

Kristýna Zelienková Narodila se v roce 1974 v Uherském Ostrohu. Vystudovala management cestovního ruchu na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a poté působila v cestovním ruchu, pracovala v mezinárodních hotelových řetězcích Marriott, Hilton nebo Mandarin Oriental. Od roku 2013 je poslankyní, pracuje také v Radě Evropy, která ji pověřila přípravou zprávy o politické krizi na Ukrajině. Kandidovala za hnutí ANO, v roce 2016 však v něm ukončila svoje členství a letos v dubnu se stala poslankyní TOP 09. V letech 2014 až 2016 byla zastupitelkou Berouna za ANO.

Nebylo by férovější složit poslanecký mandát? Lidé přece volili spíše hnutí ANO, vás osobně znal tehdy jen málokdo.

Dlouho jsem o tom přemýšlela, byla to jedna z variant. Spousta voličů však dala hlas ANO ze stejných důvodů, jako jsem měla já, když jsem kývla na Babišovu nabídku kandidovat, a teď jsou zklamaní. Všimněte si, jak se mění voliči ANO. To už dávno necílí na pravicové voliče a podnikatele. Já jsem zůstala v programu konzistentní. Jen jsem odmítla ve Sněmovně pracovat ve prospěch Agrofertu.

Neukazuje to vaši politickou naivitu nebo chybu v úsudku, že vám tyto věci nedošly dříve?

Možná jsem mu (Babišovi) až příliš věřila, ale takhle naletělo více lidí. Nejsem jediná, kdo udělal chybu. Lepší je ale přiznat, že jsem se mýlila, než spolupracovat na něčem, s čím bytostně nesouhlasím.

Podle Babiše jste „měla jiný názor na uprchlíky a vždycky chtěla, aby se přijímali“.

To je jeho klasická rétorika. Toho, kdo s ním nesouhlasí, je třeba pošpinit a pomluvit. Můj názor je stále stejný – pomáhat lidem trpícím, vracet efektivně ty, kdo nemají na azyl nárok, a hlavně spolupracovat s evropskými zeměmi na jednotné migrační politice.

Není trochu zvláštní přejít mezi dvěma stranami, které se navzájem hodně ostře kritizují?

Můj hlavní motiv pro vstup do ANO byl boj s korupcí, byrokracií, pomoc podnikatelům. Stejnou motivaci mám i v TOP 09. S členy TOP 09 jsem vždy měla korektní vztahy, názorově k nim mám blízko nejen v zahraniční politice, kde prosazuji naše plnohodnotné členství v EU a které se věnuji i v rámci působení v Radě Evropy. Nebrali to jako nějaké zadostiučinění. Chápali, že být v poslaneckém klubu s některými lidmi z ANO je obtížné. (úsměv)

Povedete kandidátku topky ve Zlínském kraji, nemáte obavu, že jste si moc nepomohla? Strana tady v poslední době příliš neuspěla.

Ale já nepotřebuji kandidovat za odměnu někde, kde budu mít jisté vítězství. Může to znít divně, ale já svoji politickou budoucnost neřeším. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli znovu kandidovat, nebo ne. Třeba z hlediska mé kariéry by bylo jednodušší vrátit se k podnikání teď, než až za čtyři roky. Ale říkala jsem si: něco jsi před volbami slibovala, a nepovedlo se to naplnit. Tak to teď chci zkusit v řadách TOP 09. Pokud nedostaneme dost hlasů, budu mít pořád čisté svědomí, že jsem pro to udělala maximum.

Jaké jsou podle vás hlavní problémy Zlínského kraje a jak mu můžete ze Sněmovny pomoct?

Lidi nejvíce trápí nízké mzdy. Ve Zlíně to možná není tak vidět, ale když vyjedete do zbytku kraje, je to poznat. Pomoci se dá zrušením superhrubé mzdy, tento zákon měl přitom nabýt účinnosti už 1. ledna 2015, ale koalice ho zrušila. To samé platí o jednotném inkasním místě či elektronizaci státní správy, díky čemuž by se navíc ušetřilo za úředníky. Napravit je třeba různé nesrovnalosti – proč má třeba člověk pracující v Povodí Vltavy vyšší plat než někdo v Povodí Moravy, který dělá na stejné pozici? Přidat je třeba i zdravotníkům nebo učitelům a dalším.

Pouhé zvýšení platů české školství nezachrání. Potřebuje velkou reformu, o které se dlouhá léta pouze mluví. Jak ji chcete prosadit?

Není jiná cesta, než o to usilovat a přesvědčovat všechny, kteří si to nemyslí. Nemůžeme pořád vzdělávat postaru, když jsou na světě nové technologie, nové vzdělávací metody. Žáci se musejí naučit pracovat s informacemi, myslet kriticky, diskutovat, analyzovat, a ne memorovat. Hodně se řeší podpora technických oborů, s čímž souhlasím, ale zapomínat se nesmí na vysoké školy. Letos jsem do Zlína přivezla čtyři velvyslance, místní univerzita se tak může propojit třeba s Izraelem. Rýsuje se spolupráce v oblasti technologií na zadržování vody v krajině, v čemž je Izrael špičkový. Takže například můžu pomoci s kontakty do zahraničí.

V čem je region naopak silný?

Určitě v oblasti cestovního ruchu a služeb, jeho potenciál je však ještě vyšší. Potřebujeme dostavět dopravní infrastrukturu, což je další klíčové téma kraje, a pomohl by i nový zákon o cestovním ruchu. Ten dlouho chybí. Týkat by se měl po vzoru Rakouska místních poplatků, které turisté odvádějí a měly by zůstat v regionu, aby se s nimi dalo dále hospodařit.

Vaše klíčové téma je zahraniční politika, i proto jste v TOP 09, která zdůrazňuje nutnost českého členství v Evropské unii?

Jsme jednoznačně proevropská strana, která vidí budoucnost naší země v Unii, ne někde na Východě, kde by nás možná rád viděl někdo jiný. Dnes je to nepopulární téma, ale nejsme populisté, jinak bychom to v kampani nepoužili.

Závěrečná otázka, kterou dáváme všem lídrům: šli byste do koalice s ANO a Andrejem Babišem?

Rozhodně ne. TOP 09 nepůjde do koalice s žádnou nedemokratickou stranou.