Chceme, aby si lidé mohli z domova vyřídit občanku, říká lídr Pirátů

Pětapadesátiletý rodák z italské Neapole Giuseppe Maiello se přestěhoval do České republiky v roce 1992. Jako vysokoškolský pedagog se v posledních letech angažuje i politicky. Teď je lídrem Pirátů ve Zlínském kraji.

„Chtěl jsem se jím stát proto, že tento kraj poslal v roce 2012 do Senátu Tomia Okamuru, kterého považuji za populistu. Myslím si, že říká jen to, co lidé chtějí slyšet. A to se mi nelíbí,“ vysvětluje Maiello.

Rozhovory s lídry pro Zlínský kraj MF DNES přináší sérii předvolebních rozhovorů s lídry stran a hnutí. Vycházet budou každý pátek a středu. Následně se objeví také na webu zlin.iDNES.cz. Piráty vede Giuseppe Maiello. Narodil se před 55 lety v Neapoli. Vystudoval politologii se specializací na dějiny střední a východní Evropy. V roce 1992 odešel z Itálie do České republiky za přítelkyní. Žije střídavě ve Zlíně a v Praze. Působí jako vysokoškolský pedagog ve Zlíně, Vsetíně, Olomouci a Praze. Vyučuje sociologii, antropologii a teorii komunikace. V letech 2010 až 2014 byl zastupitelem v Praze - Klánovicích. V letech 2009 až 2013 byl členem Strany zelených. Členem Pirátů je od roku 2014.

Nemyslíte si, že pro vás může být handicap, že jste cizinec?

Když jsem přijel do České republiky, tak jsem začal učit v Praze na vysoké škole dějiny slovanských národů. Tehdy to nikdo nechtěl dělat. Všichni se divili, že Ital učí takový předmět. S místním prostředím jsem se i díky tomu sžil. Na druhou stranu je pravda, že člověk zvenku vidí věci, které místní nemusejí vnímat. Takže to beru jako své plus. Chápu ale, že pro některé voliče to může být minus.

Co je přenosné do našeho prostředí z Itálie?

Neměli bychom se „berlusconizovat“. Narážím tím na problém Andreje Babiše, který je obviněný kvůli Čapímu hnízdu. Berlusconi při obvinění reagoval tak, že nic neudělal a že za všechno můžou soudci a policie. Tenkrát mě to mrzelo a mrzí mě to i teď tady, když se podobně hájí Babiš. Berlusconi vládl dvacet let, nebylo by dobré, kdyby se to stalo v České republice s Babišem.

Šli by Piráti do vlády s Babišovým hnutím ANO?

V ANO je spousta slušných lidí, ale s Babišem bychom do vlády nešli. Myslím si, že by navíc jen obtížně respektoval náš program.

Byl jste členem Strany zelených, proč jste z ní vystoupil a šel k Pirátům?

Před lety jsem se angažoval za záchranu lesa v jedné části Prahy, kde mělo vzniknout golfové hřiště. Potřebovali jsme najít politického partnera, který by nám pomohl „shora“. Vsadili jsme na Stranu zelených, která se tenkrát dostala do vlády a pomohla nám. S nástupem předsedy Ondřeje Lišky ale začaly u vedení převládat mocenské ambice. Proto jsme já i další lidé odešli. Piráti se mi líbili. Působili čestně, čitelně. A takoví i jsou.

Piráti se hodně zaměřují na rozšiřování informatiky a moderních technologií. Jak by se to projevilo ve Zlínském kraji, pokud byste mohli prosadit, co chcete?

Náš důraz na zavedení moderních technologií a zjednodušení úředních úkonů by se měl promítnout všude, na největších úřadech i u přepážky na vesnici. Chtěli bychom, aby si lidé mohli z domova vyřídit občanský průkaz, prodej auta či daňové přiznání. Všechny formuláře a služby by byly na jedné přehledné internetové stránce. Rádi bychom prosadili, aby se mohlo volit elektronickou cestou. Tím vším by se lidem ušetřil čas i peníze, což platí pro kraj i celou republiku.

Co je největším problémem Zlínského kraje?

Určitě to, že se vylidňuje. Není to jen otázka platů, které jsou tady druhé nejnižší v zemi. Mladí lidé nechtějí žít na vesnici a v menších městech, proto odcházejí do Prahy či do zahraničí. V tom hraje roli i to, že třeba Zlín není historické město, nemá staré uličky, zákoutí. Učím mimo jiné na olomoucké univerzitě, kam dojíždějí také studenti ze Zlínska, i když je ve Zlíně dobrá vysoká škola. Vysvětlují to tím, že se jim líbí olomoucký genius loci, že je to město zajímavější než Zlín.

Lze vylidňování kraje zastavit?

Zvýšení platů by mohlo pomoct. A je to reálné. Když dostanou přidáno státní zaměstnanci, tak to udělají i soukromé firmy, aby mohly konkurovat. Architekturu Zlína samozřejmě nezměníte, je to mladé město, které má krátkou baťovskou historii. Bylo by však dobré, kdyby tady vzniklo více míst k zábavě, přibylo kulturního vyžití.

Tématem Pirátů je i transparentnost, v této oblasti byste jako poslanec chtěl něco prosadit?

Toto téma se často týká komunální politiky. Ve spoustě obcí stále nejsou samozřejmostí on-line přenosy ze zastupitelstva. Poslanec může chtít, aby byly povinné.

Jaké jsou další body programu Pirátů, které se týkají i kraje?

Z hlediska životního prostředí je pro nás primární voda. Nechceme dopadnout jako Jihomoravský kraj, kde se projevuje ledabylé hospodaření s vodou extrémními škodami na půdě. Stejně tak nás trápí kvalita ovzduší na několika místech kraje.

Máte řešení?

Omezili bychom podporu biopaliv či zastropovali plošné dotace. Z ušetřených peněz pak můžeme podpořit navracení organické hmoty do půdy, ekologické zemědělství a výzkum boje proti suchu. U ovzduší je řešením zjednodušení žádostí o kotlíkové dotace. Při krizových situacích bychom měli velkým průmyslovým firmám doporučit snížení výroby na 75 procent.

Vaší lokální iniciativou je snaha o snížení nebo úplné zrušení spotřební daně u výroby domácích pálenek. Proč?

Metanolová kauza ukázala, že současné formy omezení a regulací nevedou k bezpečnosti a lepšímu výběru daní. Snížení spotřební daně by motivovalo více domácích producentů k pálení v oficiálních pálenicích. Ve výsledku by ubylo nekontrolovatelného alkoholu a úbytek peněz do státní pokladny by byl zanedbatelný.