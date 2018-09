Uprchlíky ve Zlíně nemáme, varujeme před nimi dopředu, říká lídr SPD

„Myslím, že na dvojciferný výsledek můžeme klidně dosáhnout. Lidé jsou s vedením města krajně nespokojení, stačí se mezi ně vydat a mluvit s nimi,“ říká sedmašedesátiletý Skála, který pracuje jako ekonomický poradce a konzultant.

Co podle vás obyvatele Zlína nejvíce trápí?

Kromě situace s vodou také otázka nedostupného bydlení nebo lidé bez domova. V parku u nádraží se válejí opilí bezdomovci a maminky s kočárky si nemají kam sednout. Například v Olomouci je to daleko lepší, tam bychom se mohli inspirovat – a hlavně zvýšit dohled městské policie. Důležitá je pro nás také obnova a výsadba nové zeleně.



Ptám se i proto, že na předvolebním letáku máte jako hlavní heslo uvedeno: „Nechceme ekonomické migranty, peníze patří pracujícím, rodinám a důchodcům.“ Jak tohle téma souvisí s komunálním volbami?

Mám kamarády v Německu a vím dobře, že jednotlivá města tam dostala přikázáno státní správou, že musejí přijímat uprchlíky. Jenže na to nebyla nachystaná a nebránila se. My se na to ve Zlíně musíme připravit a musí tady být takové zastupitelstvo, které si s tím poradí. Dneska premiér Babiš říká, že uprchlíky nevezmeme, ale dá se dalším politikům opravdu věřit?

Stanislav Skála Narodil se v roce 1951. Absolvoval Střední zemědělskou školu v Přerově a poté vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Byl krajským ředitelem pobočky ministerstva zemědělství ve Zlíně a nyní dělá ekonomického poradce. Patnáct let byl členem ČSSD, momentálně je členem hnutí SPD – Svoboda a přímá demokracie. Je rozvedený, má dvě dcery a mezi jeho koníčky patří houbaření.

Ale ve Zlíně přece žádní imigranti nejsou, takže nerozumím tomu, proč je řešíte v programu.

Oficiálně je sice nemáme, ale varujeme před nimi dopředu. Třeba za rok může být situace daleko horší. Navíc tady máme zkušenost z Kašavy, kde fungoval utečenecký tábor (v 90. letech zde byli lidé z bývalé Jugoslávie sužované válkou, později přibyli z jiných zemí východní a jihovýchodní Evropy, pozn. red.). Pracoval jsem jako technický náměstek v organizaci, které toto rekreační středisko patřilo, a já ho budoval. Běžte se podívat, jak to tam dnes vypadá.

Když se vrátíme ke Zlínu, v programu máte větu, že vaším cílem je vybudování lékařské fakulty a fakultní nemocnice ve Zlíně. Jak to ale ovlivnit, když o tom rozhoduje stát a ten síť fakultních špitálů nechce rozšiřovat?

Dlouhá léta jsem působil na ministerstvu zemědělství a vím, jak je důležité jezdit do Prahy a lobbovat. Musíte se o to starat a snažit se, to teď nevidím. Je třeba zdůrazňovat, že ji tady potřebujeme. Má ji i Brno, Ostrava nebo Olomouc. Zlín je celkově „málo snaživý“, vezměte si třeba naše vlakové nádraží. I Holešov má lepší.

Chcete také obnovit zubařskou pohotovost ve Zlíně v nočních hodinách o sobotách a nedělích či zavést nepřetržitý provoz aspoň jedné lékárny ve městě. Ani to však přece magistrát nezajišťuje, řeší to kraj a stomatologové.

Chceme, aby tady zubařská pohotovost byla, a magistrát na ni může přispívat. Jsme krajské město, musíme na kraj tlačit, aby tady zubařská pohotovost byla. To samé platí o lékárnách.

Velkým tématem ve vašem programu je voda a na pátém místě kandidátky je Pavel Sekula, známý kritik vedení radnice kvůli dění ve vodárnách. Jak se k SPD dostal?

O problém s vodou jsme se zajímali, naším členem je krajský zastupitel a hydrogeolog Zdeněk Vacek. Právě on dovedl pana Sekulu, který nám popsal ekonomické záležitosti týkající se VaK Zlín. Velmi nás jeho slova a argumenty zaujaly. Selským rozumem nechápu, proč bychom měli platit Francouzům za vodu? Proč by firma Veolia měla mít takové zisky a lidé tady jim to platí? Když máte dům se studnou, tak studnu přece neprodáte sousedovi, aby vám draze prodával vaši vlastní vodu.

Důvodem je fakt, že bývalé vedení Zlína v roce 2004 prodalo část vodáren Moravské vodárenské, která je nyní součástí Veolie. Současným radním vytýkáte i zdražování vody, dnes je ale její cena o tři koruny nižší než průměr v okresních městech v Česku.

Jenže mezi roky 2011 a 2012 skokově zdražila o deset korun. Proč to tehdy pánové Adámek a další dopustili, když se dnes chlubí, že díky nim a jednání s Moravskou vodárenskou se cena vody zvyšuje jen o inflaci? Navíc nejde čerpat dotace na opravu infrastruktury, protože vlastníkem je zahraniční partner. Garantem tématu je pro nás zmíněný Pavel Sekula, věřím, že pokud se dostaneme na radnici, tak všechny tyto věci budeme moci prověřit.

Hodláte stavět i obecní byty?

Ano, určitě. Za vlády ANO a STAN se nepostavil ani jeden a byty či nájmy jsou neúnosně předražené. Naopak město na svých pozemcích nechalo stavět soukromé investory, třeba teď schválilo prodej pozemků za Bartošovou čtvrtí. Hlavně mladí přitom nemají kde bydlet. I proto vysokoškoláci z města utíkají, nenajdou bydlení nebo adekvátní práci. Pak dochází k vylidňování Zlína, což je obrovský problém. Za chvíli to tady bude samý důchodce. Taky už jsem starší člověk, ale budoucnost města je vždy v mladých.

V bodu týkajícím se dopravy slibujete vyřešit parkování u polikliniky ve Zlíně. Jak konkrétně?

Kousek dál je parkoviště u vysokoškolské koleje, před níž je kolem třiceti parkovacích míst. Studenti přijedou v pondělí a odjedou v pátek, ale auta tam jsou pořád. Bylo by dobré domluvit se s univerzitou, aby mohli využívat vedlejší parkoviště u Centra polymerních systémů, jež je dnes poloprázdné. Sám jsem teď byl na operaci a často chodím na polikliniku, takže vím, že u ní jsou třeba jen dvě místa pro invalidy. Město tam ale jen vybírá pokuty a jinak nic neudělalo. I proto pro seniory nad pětašedesát let navrhujeme MHD zdarma. Tím by se také ulehčilo dopravě ve městě.