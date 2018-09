Jsem terčem různých útoků, třeba kvůli vodě, říká zlínský lídr Starostů

Před čtyřmi lety jako první primátor v moderních dějinách Zlína obhájil pozici v čele krajského města. Teď se chce Miroslav Adámek pokusit o pomyslný hattrick, byť sám přiznává, že po osmi letech už může někomu připadat v čele magistrátu trochu „ohleděný“.

„Může to tak být a připouštím to. Už proto, že jsem dlouholetým terčem různých útoků, často nevybíravých. Třeba kvůli vodě, kterou prý kradu. To už patří k politice, byť mě to netěší. Jsou to nesmysly, ale některé lidi to může ovlivnit. Věřím ale, že většinu občanů přesvědčí výsledky mé práce a bezúhonná minulost,“ říká Adámek, který jako jediný lídr odmítl osobní rozhovor s MF DNES a odpověděl e-mailem.

V předvolebním rozhovoru v roce 2014 jste řekl: „Čtyři roky jsou na to, abyste uskutečnili svoje vize, přece jen málo.“ Podařilo se vám to za osm let? A jakou vizi jste Zlínu vtiskl?

Za osm let se skutečně podařilo udělat více práce než jen za jedno volební období. Řečí čísel: za uplynulé čtyři roky se podařilo radnici proinvestovat 1,4 miliardy korun, za osm let celkově 2,2 miliardy korun. Tyhle peníze už musí být někde vidět. Co se týká vize, naším záměrem bylo co nejvíce odstranit vnitřní dluh města, ty podfinancované budovy, parky a zeleň, komunikace, včetně tolikrát zmiňovaných chodníků. Díky této snaze u nás nepadají mosty a lávky jako jinde. A návštěvníci města, když k nám třeba po roce přijedou na nějaký festival, říkají, že Zlín je zase o kus krásnější. Moc se jim líbí třeba park Komenského.

Před minulými komunálními volbami jste se vymezili proti Andreji Babišovi a jeho hnutí, načež po volbách jste právě s ANO uzavřeli koalici. Bylo to správné rozhodnutí? A jaká byla spolupráce s ANO?

My jsme se kategoricky vymezovali jen proti extrémistům a komunistům. Výsledek voleb byl takový, že jsme vyhráli a ANO bylo druhé. Vzkaz voličů byl tak jasný, chtěli vidět ve vedení radnice právě tyto dvě strany. My jejich přání respektovali. Co se týká spolupráce, byla věcná a klidná. Na vše jsme neměli stejný názor, ale dokázali jsme se navzájem respektovat.

Od opozice dlouhodobě slýcháte výtky, že málo investujete a soustředíte se převážně jen na „údržbu“ města a drobnější věci. Proč jste se v době ekonomické prosperity nepustili do finančně náročnějších investičních akcí?

Jistě, další Kongresové centrum jsme nepostavili, nicméně kompletní obnova ulice Mostní, Památníku Tomáše Bati, regenerace sídlišť či odstranění torza přece nebyly malými projekty. Rozpracovaný je dopravní terminál, obchvat Zálešné, v zoologické zahradě vyrůstá Karibuni se safari, do dopravy se investovaly největší částky v moderní éře města. Ale ano, prioritou byly pro nás věci, které se dennodenně dotýkají života Zlíňanů. Takže jsme šli cestou stovek projektů místo jednoho velkého. Každý ať posoudí sám, zda to byla správná cesta.

Nenahráváte kritikům i podobnými výroky, jako byl ten radního Josefa Nováka, který na téma oprava komunikací řekl: „Chodníky jsou druhé volební období naší vlajkovou lodí a vizitkou fungujícího vedení města“? Rekonstrukce cest je přece něčím, co máte dělat automaticky.

Kdyby se chodníky neopravovaly, lidem by to vadilo. Když máme besedu s občany, vždy se nejvíce ptají právě na ně. Před osmi roky byla řada chodníků v katastrofickém stavu a nejen Zlíňané na to upozorňovali. Kongresové centrum je krásné, ale co z toho, když si cestou na koncert zlomíte nohu na zviklané kachli. Jinak ale odmítám toto zjednodušování opozice, zvláště té, za jejichž vlád se chodníky, ale ani budovy rozhodně automaticky neopravovaly.

Miroslav Adámek Narodil se v roce 1963 ve Vsetíně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 1989 se přestěhoval do Zlína, kde od té doby žije. Pracoval jako chirurg, byl i týmovým lékařem zlínských extraligových hokejistů. V roce 2010 se stal primátorem Zlína, dva roky poté byl zvolen zastupitelem Zlínského kraje. Oba posty obhájil i v dalších volbách. Je rozvedený, má dva syny. Mezi jeho koníčky patří vysokohorská turistika.

Jedním z témat voleb je i dění ve zlínských vodárnách a spor o provozní model. Neměli jste tento problém řešit a podrobněji vysvětlovat dříve a nenechat ho dojít až tak daleko, že je jednou z věcí, kvůli níž jste před volbami kritizováni?

Voda je tématem každých voleb ve Zlíně už řadu let. Na jednu stranu je to možná dobře, protože to znamená, že jiný zásadní problém asi město nemá. Jde o věc z roku 2004, kdy nikdo z nás na radnici neseděl, hnutí Starostů tehdy ani neexistovalo. Já bych pro prodej části vodáren a pronájmu další části zahraniční firmě nikdy ruku nezvedl. Situaci s vodou se snažíme vysvětlovat stále, jen dnes čelíme mohutné a nákladné kampani, která nabízí populistická a zcela nereálná řešení. My tomu až dosud čelili fakty. Určitě stojí za zamyšlení, zda tato fakta také neprezentovat jednodušeji. Jedno je ale jisté. Pod stejným tlakem by bylo každé vedení radnice, je jedno, zda tam sedíme my, nebo někdo jiný. Voda je obrovské ekonomické téma a někomu se do něj vyplatí investovat.

Proč má ale Zlín stále nejdražší vodu ve Zlínském kraji?

Dědictví z minulosti. Když jsme přišli na radnici, byl Zlín v žebříčku českých měst podle ceny vody na druhém místě. Prudký růst ceny jsme zastavili, pro letošní rok dokonce klesla, byť o pouhou korunu. Ale klesla. Zlín je tak podle ceny vody ve čtvrté desítce žebříčku. Ve srovnání krajských měst je už pod průměrem ceny. Každá náprava ale vyžaduje svůj čas. Neříkám, že voda začne zlevňovat, ale pokud radnice udrží současný kurz, bude jinde růst i nadále rychleji.

Máte připravené nějaké projekty, které po vás budoucí vedení Zlína převezme a dokončí?

Je jich celá řada. Nové vedení města může plynule pokračovat v přípravě dopravního terminálu, rekonstrukci Velkého kina, náměstí Míru, v rekonstrukci křižovatky Březnická–Mostní, tržiště Pod Kaštany, může postavit parkovací dům na ulici Antonínova, cyklostezku na ulici Výletní a Tyršově nábřeží, pustit se do rekonstrukce tř. 2. května, opravy ulic Středová, Moravská a Slezská, napojení průmyslové zóny Zlín–východ, rekonstrukce Havlíčkova a Peroutkova nábřeží, ulice Středová… Celkem připravujeme stavby či projekty za půldruhé miliardy, řada z nich už má stavební povolení.

Jaké je hlavní téma nebo bod programu STAN?

Nabízíme konkrétní a potřebné věci, žádné sny či vzdušné zámky. Říkáme, že pokud si to lidé budou přát, uděláme spoustu věcí. Že to dokážeme, jsme ukázali v uplynulých osmi letech. Jistě, vše se nám nepovedlo, ale spousta věcí ano, včetně těch, co dlouhé roky nešly. Touto cestou chceme jít dále, navíc jsme zase o něco zkušenější.

S jakým volebním ziskem budete spokojení?

Každý výsledek nad dvacet procent by byl velkým úspěchem.