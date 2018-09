Ve Zlíně se za poslední roky neudělalo téměř nic, říká lídr lidovců

Před rokem 2010 se věnoval pouze advokátské praxi. Teď se Aleš Dufek chystá do třetích komunálních voleb a opět za jinou stranu, tentokrát za lidovce. Předtím kandidoval nejprve za STAN, poté za hnutí Zlín 21 na společné kandidátce s KDU-ČSL.

„Lidé to mohou chápat jako převlékání dresů a budu jim rozumět, že je pro ně takový proces při pohledu zvenku nepochopitelný. Na druhou stranu to beru jako důkaz toho, že jsem se dokázal prosadit už ve třech politických formacích,“ říká 44letý Dufek.

Jak byste ale voličům takové změny vysvětlil?

Ve skutečnosti jde pouze o můj vývoj. V roce 2010 jsem byl stejně naivní jako spousta lidí, kteří vstupují do politiky s tím, že všechno změní, a myslí si, že jsou nejlepší. V průběhu prvního volebního období jsem se posunoval názorově k lidovcům, s nimiž jsme byli v koalici. Tehdy se ale zastupitelský klub TOP 09 a STAN skoro rozpadl a mnoho zastupitelů bylo bezprizorních. Tak jsem založil lokální sdružení Zlín 21. V roce 2014 nám pomohlo spojení s lidovci, za něž jsem pak kandidoval do Senátu a do krajského zastupitelstva. Potom jsem do KDU-ČSL stejně vstoupil.

Jak byste coby opoziční zastupitel zhodnotil čtyřleté fungování koalice hnutí STAN a ANO?

STAN paradoxně nesmírně uškodilo jasné vítězství ve volbách v roce 2014 (STAN získal 30 procent hlasů – pozn. red.). Začali mít pocit, že tady budou navěky. Celkem pochopitelně po takovém výsledku zmírníte tempo práce. Usnete. STAN si vybral do koalice tehdejšího politického nováčka, hnutí ANO. Jeho lidé první rok dva pouze zjišťovali, jak město funguje. Tak vznikla zvláštní symbióza – ani jedno hnutí nikam nespěchalo. Kvůli tomu se ve Zlíně za poslední čtyři roky neudělalo téměř nic.

V letech 2010–14 jste byl náměstek primátora Adámka. Opravdu máte pocit, že tehdejší koalice, již vedl také STAN, pracovala více než ta současná?

Myslím si, že jsme měli vyšší pracovní tempo. Dokončili jsme některé dříve připravené projekty, jako byla úprava Gahurova prospektu, parku Komenského nebo podchodu na náměstí Práce. Udělaly se i další věci. Teď se jen opravila Mostní ulice a přestavuje se Památník Tomáše Bati. Teď není nachystaný téměř žádný projekt.

Radnice ale nedávno vypsala architektonickou soutěž na přestavbu náměstí Míru a chystá také modernizaci tržiště Pod Kaštany.

Od soutěže k realizaci je ještě hodně daleko. Myslím si, že se to v příštích čtyřech letech neudělá. Pokud jde o tržiště, tak to už mělo být upravené, ale stále není jasné ani to, kdy se začne.

Aleš Dufek Narodil se v roce 1973. Vystudoval právnickou fakultu v Brně a od roku 1997 působí v advokacii. Byl předsedou Matice svatohostýnské. V roce 2010 se stal za hnutí STAN, jehož byl členem, náměstkem primátora. Poslední čtyři roky je opozičním zastupitelem, nejprve za hnutí Zlín 21, teď za lidovce. Je ženatý, má tři děti. Mezi jeho koníčky patří stolní tenis a turistika.

V programu slibujete i zúžení památkové zóny ve Zlíně. Jakou máte konkrétní představu?

Obyvatelům baťovských čtvrtí vadí přísné podmínky památkářů, které jim při rekonstrukcích objektů zvyšují výdaje. Památková zóna by se mohla začít zmenšovat na Zálešné a Podvesné, kde je situace jednodušší a přehlednější než na Letné či Lesní čtvrti. Tam by bylo třeba postupovat ulice po ulici, dům po domu. Další věcí jsou špatné cesty v těchto lokalitách a také to, že na nich lidé parkují auta tak, že tam snad ani nemůže projet hasičský vůz. Snažil bych se dostat auta z ulic na pozemky u domků, i když se to asi u tamních lidí nesetká s velkým ohlasem.

Chcete revitalizovat vodní plochy ve Zlíně. Můžete to upřesnit?

Máme na mysli Kudlovskou přehradu. V její jižní části, kde přitéká potok, by mohl vzniknout příjemný parčík. Brání tomu ale loď, v níž bývala restaurace. Pokud by odsud zmizela, město by se s Povodím Moravy na úpravách snadno dohodlo.

Jak ji ovšem chcete z přehrady dostat, když jejím vlastníkem je soukromý majitel?

Třeba by ji mohlo koupit město, podle mě jiná možnost není. Odvoz lodě není levná záležitost.

Navrhujete rovněž to, aby magistrát koupil dlouhá léta chátrající koupaliště Riviéra v Malenovicích, které spoluvlastní bývalý radní za ODS Zdeněk Blažek.

To je stejný případ. Koupaliště tam může chátrat a hyzdit okolí další desítky let. A toto léto vidíme, že je každá vodní plocha dobrá.

Město ale už před lety koupilo od Blažka Zelené koupaliště, jež bylo ve špatném stavu. Proč by mělo sanovat neúspěšné podnikatelské aktivity?

A kdo jiný? Před 25 lety jsme si mysleli, že soukromníci všechno vyřeší. Nestalo se. Stát je čím dál tím víc zkostnatělý. Zbývají pouze obce, které mají nějakou akceschopnost. Ale pokud máte lepší řešení, sem s ním, jsem pak ochoten svůj názor okamžitě změnit.

V programu máte také výstavbu bytů, podporu sociální oblasti, revitalizaci parků, rekonstrukci zámku či budovy bývalého soudu. Stejné věci však nabízejí i jiné strany, ne?

Programy se moc neliší. Naše přidaná hodnota je v tom, že jsme schopni to realizovat, protože KDU-ČSL je v kraji dominantní strana (lidovci vyhráli poslední krajské volby – pozn. red.). A s krajem je třeba na větších investicích spolupracovat.

Podobně jako některé jiné strany hodláte přispívat na narozené dítě, konkrétně dvěma tisíci korunami. Hodláte zavést i MHD zdarma pro seniory a děti. Nezaplatí ale všechny slevy a příspěvky lidé ze svých daní?

Situace ve Zlíně připomíná jižní italská města, kde kličkujete mezi auty. V moderních evropských metropolích je ale doprava v centru minimální. Zaměřují se tam na téměř luxusní městskou hromadnou dopravu za málo peněz, protože se to vyplatí. Jak z hlediska ekologie, tak proto, že se výrazně zlepší dopravní situace v centru. Pokud jde o příspěvek na narozené děti, tak by ročně šlo třeba o 800 tisíc korun, což není závratná suma.