Ve Zlíně by mohl být akvapark, není se kde bavit, říká lídr KSČM

„Nepřemýšlím o tom, že by náš volební výsledek klesl, spíš naopak. Když děláme kontaktní kampaň na náměstích a v ulicích, neslyším moc kritických hlasů na naši adresu. Lidé jsou spíše vstřícní. Neodsuzují nás,“ říká šestašedesátiletý Remeš.

Chcete dořešit problematiku zlínských vodáren, které provozuje koncern Veolia. Myslíte si, že současná koalice STAN a ANO pro to nedělá dost?

Myslím si, že nedělá. Na zastupitelstvu nám vždycky řeknou, že to řeší právníci. Ale přesně nevíme, jaká situace vlastně je. Zástupci města by měli ostřeji vystupovat proti Veolii. Na druhou stranu si někteří jiní představují, že do vodáren přijdou a prakticky je znárodní. Myslím, že to tak ale udělat nejde. (Veolia provozuje Vodovody a kanalizace Zlína od roku 2004 – pozn. red.)

Co se tedy dá dělat?

Více tlačit na Veolii, aby se snížily její zisky a také cena vody.

V programu navrhujete výstavbu nových bytových domů. Zlín ale aktuálně nemá žádný volný pozemek. Máte představu, kde by mohly nové bytovky vyrůst?

To teď nedokážu říct. Je třeba prověřit územní plán a vytipovat pozemky, kde by to bylo možné. Město už ale moc pozemků nemá. Také proto zřejmě koalice nepostavila za poslední čtyři roky ani jeden byt. Je to škoda. Nějaké pozemky by se měly najít. Město by si pak domy mělo podržet a neprodávat je. Pomohlo by to mladým rodinám. Koalice tuto problematiku zanedbala. Potřebovali bychom alespoň sto nových bytů.

Chcete stavět domy, ale nevíte kde. To nezní přesvědčivě.

Když bychom se do vedení radnice dostali, tak bychom to prověřili. Neděláme to jako ostatní, kteří na bilboardech slibují a garantují věci, které se snad ani splnit nedají.

Chcete, aby bylo MHD zdarma pro děti a seniory. Neuvažovali jste o tom, že by bylo úplně zdarma pro všechny?

Už před čtyřmi lety jsme prosazovali MHD zdarma pro děti a seniory, ale neprosadili jsme to. Vždycky nám to vedení města zdůvodnilo tím, že to z ekonomických důvodů není možné. Sociální demokracie, od níž jsem za poslední čtyři roky neslyšel, že by chtěla měnit jízdné v MHD, teď ale najednou chce hromadnou dopravu zdarma pro všechny. Musíme to tak brát. Je to trend. Nejen ve Zlíně, ale i v jiných městech. Myslím si však, že jsme byli první, kdo to prosazoval.

Pomohlo by to špatné dopravě ve městě?

Myslím si, že ano. Ve Zlíně není tak nebezpečně, aby děti nemohly jezdit trolejbusem do školy, rodiče je každý den vozit nemusejí. Můžeme to vyzkoušet.

Hodláte také zbavit město objektů, které narušují jeho vzhled. Můžete to upřesnit?

Mám na mysli třeba areál bývalé Družby, která dříve bývala centrem zábavy. Také budovu bývalého soudu, jež chátrá, a pozemek postupně zarůstá trávou a keři. To hyzdí město a není to dořešeno.

Stanislav Remeš Narodil se v roce 1952 ve Zlíně. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu ve Zlíně. Pak se vyučil ještě prodavačem. Pracoval jako vedoucí prodejny potravin či v exportním skladu obuvi. Do KSČM vstoupil v roce 1952, je předsedou okresní buňky strany ve Zlíně. Poslední čtyři roky je městským zastupitelem. Je ženatý, má syna a dceru.

Jak to udělat s Družbou, když je v soukromých rukou?

Bohužel dnes město nemá páku na soukromníky, aby na ně mohlo zatlačit s tím, že si musejí dát svůj objekt do slušného stavu. Zřejmě by měl vzniknout nějaký zákon, který by jim to přikazoval. Na to bychom měli tlačit. Za chvíli by totiž město mohlo vypadat mnohem hůř než dnes. Radnice moc možností nemá. Torzo na Jižních Svazích město muselo koupit, aby s ním pohnulo. Třeba by mohlo koupit i Družbu a některé jiné objekty v dezolátním stavu. Peníze na to má, protože moc neinvestuje. Vyřešit by se mělo také Velké kino, které už je přes dva roky zavřené kvůli havarijnímu stavu.

Co chcete s kinem dělat?

Velké kino dříve bývalo středem dětského filmového festivalu a poslední dva roky sem přijíždějí hosté i diváci filmové přehlídky a kino je pořád zavřené. Je to ostuda Zlína. Příprava oprav jde velmi pomalu. Možná koalice čeká, až to vyřeší příští vedení města.

Jak podle vás poslední čtyři roky fungovala radniční koalice?

Nemůžu jen kritizovat, něco také udělala. Spravila třeba Mostní ulici, bohužel ale nezačala s opravou křižovatky ulic Březnická a Mostní. Důležité také je, že se zlikvidovalo torzo na Jižních Svazích. Problémů je ale poměrně dost.

Vadí vám, že nevzniklo ve městě něco nového, co by ho posunulo v jeho rozvoji dál?

Poslední čtyři roky se dělaly převážně jen opravy. Koalice zvolila politiku úspor. V současné době, kdy se ekonomice daří, by přitom bylo dobré investovat, aby se Zlín posunul dál. Ve městě by mohl být třeba akvapark. Navrhoval jsem to už dříve na zastupitelstvu, kde mi ale řekli, že město raději zařídí autobusy, které budou lidi vozit do akvaparku v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti. Mohl by se postavit třeba na Vršavě, kde jsou ještě volné pozemky. Lidé se ve Zlíně nemají kde bavit.