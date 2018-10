Ochránci přírody opět nastraží klec, medvěda má přilákat i pach jelena

„Medvěd je nyní zřejmě někde v Karlovické dolině, možná mezi Halenkovem a Janovou. Je těžké však určit jeho přesný výskyt, ujde za den 30 kilometrů. Navíc k nám přicházejí rozporuplné zprávy od lidí o tom, kde se zvíře vyskytuje. Zabere nám dost času vše prověřovat, nějaké zprávy se ukážou jako falešné. Klec je ale nachystaná,“ uvedl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Orálek je členem týmu, který kraj pověřil odchytem medvěda.

Ochránci se rovněž chystají vytvořit pachové stopy, které by měly medvěda nalákat ke kleci.

„Kolegové ze Slovenska, kde mají mnohem větší zkušenosti s chováním medvědů ve volné přírodě, nám poradili, že by mohl v této roční době velmi dobře reagovat na pach jelena. Návnada v kleci dál zůstane z jablek a medu, ale pachové stopy, které k ní povedou, teď budeme dělat nejen z ovcí, ale i z jelena. Zbytky vyvrženého jelena máme od myslivců,“ vysvětlil Orálek.

Odchytovou klec přivezli ochránci přírody a starosta Oznice na Vsetínsku již dříve ze Slovenska.

Do terénu by také měly být instalovány fotopasti, které upozorní na pohyb medvěda. Zvažovalo se také nasazení policejního vrtulníku s termovizí. Ochránci přírody jednají i se dvěma odborníky, kteří dokážou medvěda uspat narkotizační střelou ve volné přírodě (viz též Medvěd se dá uspat ze třiceti metrů, říká specialista z dvorské zoo).

Mladý, asi čtyřletý medvěd v regionu již zabil minimálně tři desítky ovcí, kozy, králíka a kohouta a zničil úly. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu (viz též Medvědí tulák chodí až k domům, hejtman Čunek žádá povolení k odstřelu).

Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie (viz též O škodícího medvěda je zájem v Belgii, opět je na něj nastražená klec).