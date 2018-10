Medvědí tulák chodí až k domům, hejtman Čunek žádá povolení k odstřelu

O medvěda, který se od září toulá na Valašsku a zabil již dvě desítky ovcí a další zvířata, není podle Jiřího Čunka zájem v Česku ani v okolních státech, nechtějí jej ani zoologické zahrady.

„Není varianta, že by mohl skončit jinak než usmrcený,“ uvedl zlínský hejtman, který požádal o povolení odstřelu odbor životního prostředí krajského úřadu.

Čunek zdůraznil, že zvíře už se k lidem přibližuje na vzdálenost padesáti až sta metrů a chodí dokonce těsně k domům. Riziko je podle hejtmana velké.

Zlínský kraj zároveň přebírá koordinaci celé akce. Ta byla dosud na starostech jednotlivých obcí, kde se medvěd vyskytoval.

Právě starostové před pár dny požádali krajský úřad o povolení odchytu. Vzhledem k tomu, že se medvěd pohybuje po velkém území, bylo pro starosty obtížné rychle reagovat.

„Vyřízení povolení k odstřelu by mělo trvat řádově dny. Ale pokud by nyní medvěda některý myslivec, který se cítí ohrožen, odstřelil, bylo by to v pořádku. Kdyby se medvěd v současnosti chytil do klece, bylo by potřeba jej krmit, než bude odstřel povolený,“ poznamenal Čunek.

Hejtman chce jednat i s policií, která v minulých měsících na Zlínsku pomáhala s odstřelem divočáků při nákaze africkým morem.

„Je předpoklad, že za pár dní, až ze stromů spadne listí, by mohl být nasazen vrtulník s termovizí. Nyní by ještě medvěd v lesích viditelný nebyl,“ uvedl Čunek.

Samotný odstřel by měl zatím být na jednotlivých mysliveckých sdruženích. Pokud by se likvidace zvířete nedařila, Čunek věří, že by bylo možné se dohodnout i s policií na nasazení odstřelovačů, kteří v zamořené zóně na Zlínsku stříleli divoká prasata.