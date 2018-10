Medvěd se dá uspat ze třiceti metrů, říká specialista z dvorské zoo

„Střílet se musí do oblasti lopatek nebo na krk. Když trefíme do tuku, nemusí střela vůbec fungovat,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Pavlačík o vznikajících plánech na uspání medvěda, který se toulá ve Zlínském kraji a přibližuje se k lidským obydlím.

Uspat medvěda přímo v terénu se dosud zmiňovalo jako nepravděpodobná varianta, protože se musí střílet z velmi malé vzdálenosti. Jak se to dá udělat?

Přímá narkotizace je vždycky problém. Ideálních je dvacet metrů. S vybavením, které mám, je to možné i ze třiceti metrů. To je sice pořád velmi blízko, ale dá se to řešit. Třeba tak, že se zvíře naláká krmením na místo, kde je třeba posed. Obvykle platí, že se nevěnuje tomu, co je nad jeho výškou. Nebo střílet z auta, pak ale bývá problém se přiblížit. Bude mít tendenci utéct, protože to je vzdálenost, která narušuje jeho osobní prostor.

VIDEO: Lidé natočili medvěda ve skiareálu na Trojáku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proč se nedá střílet z větší dálky?

Střela je poměrně těžká a má jiné balistické vlastnosti než běžný náboj. Stačí mírný závan větru nebo stéblo trávy a vychýlí ji to z trasy. Pak můžete minout. V ideálních podmínkách a v případě, že zvíře klidně stojí, se dá narkotizovat i z větší dálky. V terénu to ale nepředpokládám.

Stačí na to jeden člověk?

Je lepší, když jsou veterináři dva a oba mají zbraň. Může se stát, že jeden mine, pak má šanci střílet druhý. Zároveň to ale snižuje šanci, že se ke zvířeti dokážeme přiblížit, na dva lidi může reagovat jinak než na jednoho. To se musí řešit přímo na místě.

Pokud taková varianta nastane, co bude největší problém?

Přiblížit se. Z toho, co vím, se chová pořád dost plaše a nemá tendenci zůstávat v blízkosti lidí. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se chytil do pasti. V ní bychom ho uspali a přeložili do transportní bedny. To je důležité, protože se v ní nemůže zranit, zatímco v odchytové kleci ano.

Pohyb medvěda mají mapovat fotopasti Medvěda potulujícího se od září ve Zlínském kraji pomohou hledat fotopasti. Členové týmu, který kraj pověřil odchytem medvěda, je chtějí nyní rozmístit do terénu. V týdnu by se měli přijet seznámit s krajinou také odborníci, kteří dokážou medvěda uspat narkotizační střelou ve volné přírodě. Ochránci přírody mají zatím poslední informace o pohybu zvířete z neděle, kdy v katastru obce Hovězí na Vsetínsku zabil králíka. Ochránci přírody předpokládali, že se zvíře bude nadále pohybovat v okolí Semetína, kde bylo minulý týden. „Byla tam však o víkendu rallye a to ho vypudilo. V sobotu byl v Janové, kde zabil dvě ovce, v neděli ho lidé překvapili v katastru Hovězí. Vloupal se do klecí s králíky na dvoře. Od té doby nemáme hlášené žádné škody,“ uvedl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, který zopakoval výzvu chovatelům, aby hospodářská zvířata, zejména ovce, na noc zavírali do chlévů a dostatečně je zabezpečili. "V Janové byly ovce zase zcela volně. Je třeba je skutečně na noc zavřít a dveře něčím zapřít," uvedl Orálek. Členové odchytového týmu potřebují zmapovat pohyb medvěda, proto chtějí rozmístit fotopasti. Zvíře by pak chtěli chytnout do odchytové klece či uspat pomocí narkotizační střely. Po medvědovi by mohl pátrat také policejní vrtulník s termovizí. Odchyt však může trvat i několik týdnů. (ČTK)

Jak je to s dávkováním narkotik?

Vychází se z váhy zvířete, ve volné přírodě alespoň z orientační. V tomto případě bych dávkoval o něco víc než je běžné. Tím se urychlí reakce. Může se totiž stát, že zvíře po střele velmi rychle zmizí. A dohledávat ho v houštinách je velmi nebezpečné. Kdybych ho uspával v kleci, dávku bych naopak snížil.

Hrozí, že se medvěd uloží k zimnímu spánku dřív, než se ho podaří odchytit?

Spíš ne. To by se muselo prudce ochladit, napadnout sníh. V současném počasí zůstane aktivní déle a bude se snažit nabrat víc tuku. I když zimní spánek by bylo to nejlepší řešení ze všech.

Nebude se po probuzení chovat stejně?

Šance, že chování vymizí, tady je. V tomto věku je neustálený, nemá vlastní teritorium, a proto se stává, že škodí. Navíc nemá výchovu od jiných medvědů, protože v přírodě je jejich populace hodně roztříštěná. Na Slovensku se nelegálně odlovují trofejní kusy a mladé pak nemá kdo učit.

Je problémem také nedostatečné zabezpečení stád, která jsou v těsné blízkosti lesa?

Kdyby medvědovi chovatelé dali najevo, že takto ne, velmi pravděpodobně by to pochopil. Ve světe jsou fungující metody, jak zabezpečit hospodářství před šelmami.