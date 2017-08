Na Zlínsku o půlnoci skončí stav nebezpečí, vláda prodloužení neřešila

O prodloužení stavu nebezpečí lidovecký hejtman Čunek požádal předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD). Ministerstvo vnitra, které má krizové řízení podle Sobotky v gesci, posoudilo jak Čunkovu žádost, tak i dílčí podklady od ministerstva zemědělství.

Chovanec však uvedl, že opatření k odvrácení bezprostředního ohrožení už byla učiněna. Pro prodloužení stavu nebezpečí podle něj nejsou naplněny podmínky krizového zákona.

Mimořádná opatření jsou na jeho základě přijímána ve chvíli, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí a toto riziko není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů, krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

„Nastalá situace ve Zlínském kraji, související s výskytem afrického moru prasat, vyžaduje dlouhodobé řešení a nelze předpokládat, že by byla vyřešena v průběhu dalšího měsíce. Prodlužování krizového stavu, který je bezodkladným opatřením sloužícím k řešení bezprostředního ohrožení výše uvedených chráněných zájmů, tedy není vhodným nástrojem ke zvládnutí situace,“ uvedl Chovanec v dopise Sobotkovi.

Čunek: Odpovědnost musí převzít veterináři

Podle Čunka by však o prodloužení stavu nebezpečí měla ze zákona rozhodovat vláda, které ministerstvo vnitra dává pouze doporučení.

„Vláda si ale v pondělí vzala volno, takže ve věci nerozhodla. To znamená, že stav nebezpečí v úterý o půlnoci skončí. Odpovědnost pak musí převzít Státní veterinární správa,“ řekl hejtman Čunek.

Stav nebezpečí vyhlásil zlínský hejtman na konci července na katastrálním území obcí Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovice, Veselá, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí. Mimořádný stav měl umožnit zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby se nakažení divočáci dostali mimo ohnisko nákazy. Zároveň měl divokým prasatům z okolí zabránit vstupu do zasažené oblasti.

Ohnisko nákazy lemují pachové a elektrické ohradníky, zemědělci nesměli sklidit část úrody. Dostatek potravy má divoká prasata udržet v ohnisku nákazy a zabránit rozšiřování choroby do dalších regionů.

V srpnu byl navíc v oblasti zasažené africkým morem prasat lidem zakázán vstup do lesů, polí a na polní cesty (více zde). Myslivci v zasaženém území nadále nesmějí divočáky střílet. Hejtmanství však do honiteb začalo distribuovat klece, do nichž budou myslivci divoká prasata odchytávat (více zde).