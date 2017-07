Hejtman Čunek vyhlásil stav nebezpečí, v plánu je dlouhý elektrický plot

„Zásadní věcí je udržet nakažená prasata v nakaženém území a nepustit tam žádná jiná,“ prohlásil Čunek na jednání krajského zastupitelstva, které vyhlášení stavu nebezpečí bezprostředně předcházelo.

Ohnisko nákazy zabírá plochu asi 20 kilometrů čtverečních, zóna sahá od Zlína po Slušovice, Hrobice, Velíkovou, Lukov a Štípu. Kolem by měl vedle nedávno instalovaných pachových ohradníků vzniknout také zhruba 45 kilometrů dlouhý elektrický ohradník.

Vytipují se také pole, která nebudou moci zemědělci sklidit, aby prasata měla dostatek potravy a nemigrovala do jiných oblastí. Očekávaný zisk z úrody má být zemědělcům proplacen.

Divoká prasata v ohnisku nákazy, která neuhynou na africký mor, budou pravděpodobně odchytávána do klecí. Myslivcům by měl být v ohnisku nákazy nadále zakázán odstřel divočáků.

Do zamořeného území zřejmě nebudou moci chodit také lidé se psy. Ti by mohli nakažené divočáky vyplašit, což zvyšuje riziko šíření choroby do dalších oblastí.

Hejtman může podle zákona vyhlásit na území kraje nebo jeho části stav nebezpečí maximálně na 30 dní. S případným prodloužením by musela souhlasit vláda.

K ráznému kroku vyzval Čunka v pátek ministr zemědělství Marian Jurečka (více zde).

Nákaza se drží na stále stejných katastrech

Africký mor prasat přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný. Mohl by se ale rozšířit do domácích chovů i velkochovů.

Veterináři evidují ve Zlínském kraji 115 uhynulých divokých prasat, z nichž testy prokázaly nákazu u 72 kusů. „Všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byl africký mor prasat dříve potvrzen,“ poznamenal mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

V oblasti s intenzivním odlovem, do níž spadá jihovýchodní i severovýchodní část Moravy, bylo dosud uloveno 992 divokých prasat, z toho v posledním týdnu 512 kusů. Nejvíce v okresech Uherské Hradiště (238) a Kroměříž (233). U žádného z odstřelených kusů nebyl africký mor prasat zjištěn.