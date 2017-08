Kvůli prasečímu moru zakázal hejtman Čunek vstup do zamořené části Zlínska

Zamořená lokalita o asi 40 kilometrech čtverečních do katastrů obcí a měst Lípa, Slušovice, Březová, Lukov, Fryšták, a zlínské části Vršava. Dosud do ní nesměli chodit pouze lidé se psy a dalšími zvířaty, například na koních.

„Nyní zde bude platit úplný zákaz vstupu a lovu všem osobám kromě těch, které k tomu budou mít povolení. Tedy těch, kteří v zóně bydlí, myslivců, lesní hospodářů a případně zemědělců,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Udržet divočáky uvnitř zamořeného území mají pachové a elektrické ohradníky.

Zóna zasažená africkým morem prasat je obehnaná pachovými a elektrickými ohradníky. Kraj zakázal vstup lidem, kteří v ní nebydlí nebo nepodnikají.

Tam, kde dosud bylo asi 360 cedulí zakazujících vstup se psy, se nyní objeví cedule s úplným zákazem vstupu. Na jeho dodržování má hned od středy dohlížet republiková i městská a obecní policie, pokuty za porušení zákazu budou podle Čunka „dost vysoké“.

„Koncem srpna jsou divočáci zvyklí se zvednout a migrovat do jiných oblastí, za jinou potravou. My uděláme vše pro to, abychom je tam přirozeně udrželi tím, že je začneme vydatně zakrmovat, budeme je odchytávat. Věříme, že bude mezi nimi postupovat mor coby přirozený úhyn. I tak by se ale mohlo stát, že skupiny lidí vstupující do porostů by je mohly plašit. Proto jsme v zamořeném území také zakázali lovu. Chceme zkrátka vytvořit prostředí, v němž se zvířata budou cítit naprosto bezpečně,“ prohlásil zlínský hejtman.

Od migrování jinam má divočáky odradit také intenzivní vnější odlov, který by měl začít u hranic nakaženého území.

Zákaz vstupu lidí do zamořené zóny má platit zatím do konce srpna, tedy stejně dlouho jako stav nebezpečí, který kvůli africkému moru 31. července Čunek na území Zlínského kraje na měsíc vyhlásil (více zde).