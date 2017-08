Divočáky budeme chytat celé září, pak dojde na hromadný lov, plánuje Čunek

Přehled o aktuálních počtech divočáků získal díky snímkům zamořeného území z policejního vrtulníku s termovizí.

„Napočítali jsme sto prasat v polích a jsme přesvědčení, že další možná padesátku jsme neviděli, protože je schovaná v lesích,“ poznamenal Čunek.

Zmíněných zhruba 150 divočáků chtějí myslivci pochytat do odchytových klecí, kterých by do konce týdne mělo být v provozu osm.

„Potřebujeme všechna prasata zlikvidovat nejlépe do prvního říjnového týdne, což se ale téměř jistě nepodaří. Koncem října pak nastává období migrace prasat, které bychom neměli šanci úspěšně čelit. Ještě předtím by tak musel být povolen určitý koordinovaný odstřel zbylých kusů. Co nejvíc prasat ale nyní chceme odchytit, špatně střelené nakažené prase totiž krvácením roznáší nákazu dál,“ upozornil Čunek.

Vyhlásit nový stav nebezpečí? Jen v krajním případě, říká Čunek

Nákaza není nebezpečná pro lidi, mohla by se však rozšířit i do velkochovů a ty zlikvidovat. Čunek kvůli tomu v části Zlínska na konci července vyhlásil stav nebezpečí. Po měsíci jej může prodloužit jedině vláda, ta ale i přes hejtmanovu žádost žádné stanovisko nepřijala (více zde).

„Proto jsem ještě využil svého práva v době platnosti mně svěřených kompetencí a uložil jsem krajskému řediteli Státní veterinární správy, aby převzal veškerá dosavadní opatření a dále je provozoval,“ zmínil Čunek vybudované pachové ohradníky, elektrický plot a zákaz vstupu nepovolaných osob do lesů a na pole v nakaženém území.

Čunkovi zbývá ještě jedna možnost: vyhlásit nový stav nebezpečí, opět s maximálně měsíční platností.

„Udělám to, pokud uvidím, že žádná jiná opatření nebudou možná. Ale doufám, že to nebude potřeba. Nechci stavem nebezpečí plýtvat a omezovat činnost lidí,“ poznamenal hejtman.

Podle údajů Státní veterinární správy z 28. srpna se ve Zlínském kraji zatím našlo 177 uhynulých divočáků, nákaza se potvrdila u 95 z nich, v 78 případech byl výsledek testu negativní, na vyšetření čekají čtyři vzorky.

V místě intenzivního odlovu bylo 2 420 divočáků negativních, dva nešlo vyšetřit. V zamořené oblasti bylo zatím všech 246 odlovených zvířat negativních.