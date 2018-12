Školáci ve Zlínském kraji by zrušili hudebku a češtinu, cizí jazyk nevadí

9:04 , aktualizováno 9:04

Ve Zlínském kraji je nejméně dětí, které tráví přes pět hodin denně na internetu. Vyplývá to z dotazníkové akce Českého statistického úřadu. Přesto, kdyby si mohli vybrat jedinou věc, kterou by mohli mít, byl by to mobilní telefon. V této otázce školáci ze Zlínského kraje vítězí nad ostatními regiony.