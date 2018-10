Škola v Hradišti učí angličtinu jinak, deváťáci ji umí na úrovni maturantů

„Jedná se o tom, zda zkouška reálně nahradí maturitní zkoušku z angličtiny. Některé fakulty ji uznávají a studenti už potom nemusí na předmět chodit. A ceněné jsou i u zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel školy Jan Vorba.



Že mají deváťáci k nástupu do zaměstnání ještě hodně daleko, přitom nevadí. „Kdo dosáhne mezinárodní jazykové zkoušky, rozvíjí ty dovednosti dál,“ ujistil Vorba.

Dostat se mezi elitní školy znamenalo tříletou přípravu. Měnily se učebnice, systém výuky i přístup učitelů. Podstatou totiž je, aby žáci uměli mluvit, bezchybná gramatika je v hodnocení důležitosti tím méně podstatným.



„To je zásadní rozdíl proti tomu, co ze školy znají rodiče dnešních školáků. Kladl se důraz na gramatická cvičení a mnoho z nás se dodnes těžko zbavuje ostychu promluvit,“ usmál se Vorba.



Angličtina je na rozvrhu hodin už od první třídy, na prvním stupni se děti učí celé věty, otázky a odpovědi na ně. Hrají si s obrázky, malují si, vybarvují. A zejména mluví. „Když udělají chybu, není to až tak podstatné. Hlavní je, když rozumí tomu, co slyší, a když naopak posluchač rozumí jim,“ vysvětlila zástupkyně mezinárodní sítě škol Cambridge English Schools Dita Polcarová.

Ve světě čítá síť stovky škol. „Ty tuzemské si v konkurenci stojí velmi dobře,“ řekla Polcarová. Na druhém stupni už gramatika podstatná je, mluvené slovo ale stále převažuje. Cení se i to, když žák u zkoušky přizná, že nerozumí, a požádá o zopakování věty.

Uherskohradišťská škola má 670 žáků v devíti ročnících, z nich zhruba třetina spěje ke zkouškám. Angličtinu se běžně učí v hodinách, zároveň ale mohou odpoledne chodit do přípravných kurzů.

„Je to náročné, vlastně taková škola po škole,“ naznačil ředitel. Těch, kteří by nakonec neuspěli, je ale minimální procento.



V Hradišti vyučují podle učebnic z Cambridge Univerzity Press, což je univerzitní nakladatelství. Jsou volně dostupné na trhu a učí podle nich také řada dalších škol, i když zrovna nenabízí přípravu ke zkouškám.

Pro školu je zařazení do mezinárodní sítě prestižní záležitostí, což se projevuje v tom, že je plná žáků a zájem o ni mají i kantoři. Zatímco obecně platí, že školy mají problém sehnat učitele cizích jazyků, tady mají opačné starosti.

„Neustále se hlásí zájemci, přestože tento způsob výuky pro ně znamená práci navíc. Je ale taky profesně lákavý,“ potvrdil Vorba.

Nejde přitom jen o angličtinu. Na jazykovou zkoušku se zde mohou žáci připravovat také ve španělštině, němčině a francouzštině. Veřejnosti ovšem škola stejnou možnost nabídnout nedokáže. Zájem by byl velký, kapacitně by to ale nezvládla.