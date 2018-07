Zlín zlevní jízdné pro děti. Opozici vadí načasování měsíc před volbami

Dnes zaplatí školáci za roční jízdné ve zlínské městské hromadné dopravě od 1660 do 2500 korun podle tarifních pásem.

Od letošního září to ale bude mnohem méně. Dopravní podnik zavádí juniorpasy, které dětem umožní jezdit během školního roku přes všechna tři tarifní pásma za pouhých 330 korun. Musejí mít však trvalé bydliště ve Zlíně nebo v Otrokovicích.

Dohodlo se na tom vedení obou měst, která vlastní dopravní podnik. Chtějí tak naučit děti jezdit hromadnou dopravou, aby je rodiče nevozili do školy a zpět auty a ulevilo se příliš husté dopravě.

„Snažíme se také vyjít vstříc rodinám se školáky a snížit náklady na jejich cestování v MHD,“ zmínil zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN).

„Používáním hromadné dopravy místo aut se významně šetří životní prostředí,“ podotkl náměstek primátora Jiří Korec (ANO).

Lidovci: Když jsme bezplatné MHD navrhovali, vedení města křičelo

Zlínská opozice tento krok do značné míry vítá, ovšem podle ní jde o předvolební lákadlo pro voliče. Na začátku října se konají komunální volby a hnutí STAN a ANO si budou chtít udržet posty ve vedení radnice. Adámek se pokusí podruhé obhájit křeslo primátora.

„Nestihli realizovat žádné velké projekty, tak se snaží před volbami udělat alespoň něco,“ uvedl opoziční zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Připomněl, že někteří mladí lidovci letos na jaře rozjeli podpisovou akci za to, aby byla zlínská městská hromadná doprava zdarma pro juniory a seniory. Před doplňujícími senátními volbami toto téma v kampani použila kandidátka KDU-ČSL Michaela Blahová, která sice postoupila do druhého kola, nakonec však neuspěla (viz též Kandidátka chce MHD pro seniory a děti zdarma, ale to v Senátu neovlivní).

„Považuji za trapné, že tehdy někteří lidé z vedení města křičeli, že je to populismus, a teď dělají něco podobného,“ řekl Dufek, podle něhož by mělo spíše smysl, aby měli MHD zdarma důchodci, kteří nemívají tolik peněz.

Podle ČSSD by měli jezdit úplně zdarma nejen důchodci, ale také děti.

„Jinak to samozřejmě k volební kampani patří. Na to jsme si ale už zvykli, takže to nepovažujeme za ránu pod pás,“ reagoval na zavedení juniorpasů nedlouho před volbami opoziční zastupitel za sociální demokracii Antonín Prokeš.

Adámek: Řešíme to tři čtvrtě roku

Zlínské vedení nařčení z populismu odmítá a argumentuje tím, že úlevu pro školáky chystalo delší dobu před volbami a dřívějšímu zavedení změny bránilo to, že se hledal nejvhodnější způsob řešení. Dělaly se například ekonomické analýzy.

„Začali jsme se o tom bavit před asi tři čtvrtě rokem. S volbami to nemá žádnou souvislost,“ odmítl to Adámek.

„Řešilo se dlouho, jaká nastavit pravidla a jak to financovat. Vázlo to třeba na tom, jestli budou juniorpasy jen pro děti ze Zlína a Otrokovic, nebo i pro ty ze širokého okolí,“ doplnil Korec.

Města Zlín i Otrokovice doplatí dopravní společnosti za své žáky rozdíl ceny ročního žákovského kuponu a juniorpasu, což je částka 1590 korun na žáka. Pokud budou chtít některé okolní obce juniorpasy pro své děti také, budou jim to muset zaplatit.

Otrokovice se ještě pokusí prosadit to, aby mohli juniorpasy získat od příštího roku i středoškoláci, nikoliv jen žáci základních škol.

„Většina našich zastupitelů s tím souhlasila, ale když ve Zlíně řeknou ne, tak na ně tlačit nebudeme,“ nastínil otrokovický starosta Jaroslav Budek, který byl zvolen za ČSSD, ale v podzimních komunálních volbách bude jako nestraník kandidovat za ANO.

Požadavkem Otrokovic se budou zabývat jednatelé dopravního podniku a pak i vedení Zlína.

Tvrzení kritiků, že jde o předvolební populismus, Budek odmítá. „Může to tak vypadat, ale větší populismus by byl, kdyby to bylo zaměřené na seniory. Odpadla by tak motivace, aby rodiče nevozili děti do školy auty,“ prohlásil Budek.

Má se zklidnit doprava u škol

Města Zlín a Otrokovice se zaměřila na školáky (a ne na seniory) proto, aby se děti naučily jezdit hromadnou dopravou.

„Díky juniorpasům by se mohla výrazně zklidnit doprava u škol. Věříme, že hodně dětí a mládeže přesedne do školních autobusů,“ uvedla náměstkyně zlínského primátora pro oblast školství Kateřina Francová (STAN).

Ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň připravenou změnu vítá. „Očekáváme, že získáme nové zákazníky,“ uvedl Kocháň.

Hospodaření dopravního podniku loni skončilo na nule, bez zisků a ztrát. Zlínskou městskou kasu by mohlo zavedení juniorpasů stát zhruba 2,5 milionu korun ročně.

„Přesná částka se vypočítá až podle toho, kolik žáků skutečně projeví o juniorpas zájem a pořídí si jej,“ dodal radní Josef Novák (STAN).