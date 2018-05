Kandidátka chce MHD pro seniory a děti zdarma, ale to v Senátu neovlivní

V trolejbusech městské hromadné dopravy ve Zlíně a v Otrokovicích se objevily letáky krajské radní Michaely Blahové, která kandiduje do Senátu v doplňujících květnových volbách na Zlínsku, jež se uskuteční v pátek a v sobotu.

„Děti do 15 let a senioři by měli v MHD jezdit zdarma,“ je napsáno na letácích.

A v tu samou dobu se v ulicích Zlína objevují stánky s podpisovými archy, kde se mohou lidé vyjádřit k tomuto tématu. Petici organizují tři další členové KDU-ČSL.

„Jestli sesbíráme 150 podpisů, tak je jasné, že to nemá smysl. Pokud jich ale bude výrazně více, předáme ji zlínské radnici. Uvidíme během května a června. Zvažujeme i elektronickou petici,“ uvedl Vojtěch Volf, jeden z navrhovatelů.

Podle něho nevzešla iniciativa od Blahové, ale její angažovanost prý může iniciativě pomoci.

„Bavili jsme se s ní o tom a řekla, že nás podpoří. Jsme za to rádi,“ poznamenal k tomu Volf.

„Vzniklo to spontánně,“ popisuje Blahová, která má v krajské radě na starosti sociální oblast.

„Města by měla svým obyvatelům v důchodovém věku co nejvíce ulehčit v jejich dopravě po městě, a to nejen komfortem jízdy, ale i finančně,“ míní.

Podle ní jde i o to, aby se děti naučily jezdit trolejbusy a rodiče je nemuseli vozit auty.

Hrubý populismus, kritizoval Blahovou zlínský náměstek

Problém je ale v tom, že Blahová jako krajská radní, případně ani jako senátorka nemůže tuto problematiku nijak ovlivnit. Dopravní podnik vlastní města Zlín a Otrokovice, která si ho platí. A kampaň Blahové ostře kritizují.

„Je to hrubý populismus,“ reagoval náměstek zlínského primátora Ondřej Běták z hnutí STAN, který má dopravní podnik v kompetenci.

„Jestli tohle paní Blahová jako krajská radní myslí vážně, tak my jako STAN budeme zvažovat, že zorganizujeme petici v celém kraji, aby byla pro děti a důchodce zdarma autobusová doprava,“ prohlásil.

Naráží na to, že autobusovou linkovou dopravu objednává a s přispěním města a obcí platí Zlínský kraj.

Ani místostarostovi Otrokovic Jiřímu Veselému, zvolenému za ANO, se taková kampaň nepozdává. „Není to šťastně zvolené téma. Může jí ale nějaké hlasy přinést,“ domnívá se Veselý.

„Snažím se reagovat na potřeby obyvatel“

„Slíbil jsem, že se veřejně nebudu vyjadřovat k předvolebním aktivitám jiných subjektů. Doufám, že jí tato aktivita vydrží i po volbách,“ vzkázal primátor Miroslav Adámek, který chce do Senátu za STAN.

Kandidát za Zamenovce a bývalý náměstek hejtmana Lubomír Nečas rovnou upozorňuje, že kompetence Blahové ve vedení kraje ji k takovým snahám neopravňují.

„Jako senátorka pro to nebude moci udělat nic, musela by změnit zákon, který platí pro celou republiku. Jako krajská radní do hospodaření města nemůže zasáhnout,“ sdělil Nečas.

„Měla by se více starat o sociální služby, které může z pozice krajské služby ovlivnit,“ doporučil.

Blahová navíc podpisy sbírá také při akcích v rámci své kampaně. „Nevidím v tom nic negativního. Jestli to bude někdo vnímat, že je to součást kampaně, může to tak brát, snažím se ale reagovat na potřeby obyvatel, se kterými se potkávám,“ konstatovala.

Kritiku, že jako krajská radní s tímto tématem nic nenadělá, si prý uvědomuje, ale podle svých slov se k němu „může připojit jako kandidátka do Senátu.“

Na MHD zdarma už rok vzniká analýza

Běták navíc zmínil, že zástupci Zlína a Otrokovic už o možnosti zavést jízdné pro děti do 15 let zdarma asi rok jednají. Vedení dopravního podniku zpracovává analýzu, jež by měla říci, kolik by to stálo.

„Budeme ji mít možná během pár týdnů. Tento krok by měl být navázaný na konkrétní datum. Pokud pro to získáme podporu a stihneme to projednat s Otrokovicemi, mohlo by to fungovat od začátku školního roku,“ naznačil Běták.

Mimochodem, na podzim se konají také komunální volby, v nichž bude hnutí STAN ve Zlíně obhajovat vítězství. A sázka na dopravu zdarma pro část obyvatel mu rozhodně neuškodí.

„Asi někdo bude říkat, že je to z naší strany populismus, ale nějaký čas to trvá, než takovou věc připravíte,“ uvedl Běták.

Podle Volfa by takový krok rozpočet města příliš nezatížil. „Zlín hospodaří s přebytkem 300 milionů korun a podle našeho odhadu by tato úprava jízdného stála asi osm milionů,“ uvažuje Volf.

Běták se k tomuto odhadu vyjádřit nechtěl.