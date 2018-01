Soud zprostil Vitáskovou obžaloby za solární elektrárny, Zemkovy odsoudil

Všem ale mírně snížil tresty.

Vitáskovou i Schneiderovou původně krajský soud potrestal 8,5 lety vězení. Podle odvolacího soudu se ale neprokázalo, že se stal skutek, za který byla Vitásková stíhána. Schneiderové vrchní soud trest snížil o rok a půl.

Snížení trestu dosáhli u odvolacího soudu také majitelé obou elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratři Zdeněk mladší a Alexandr Zemkovi. Synové významného uherskohradišťského průmyslníka Zdeňka Zemka si místo 7,5 roku odsedí šest let a devět měsíců.

V případu čelilo obžalobě osm lidí.

Podle obhájce Vitáskové se neprokázalo, že by dala souhlas se zastavením obnovy správního řízení, ve kterém mohli majitelé elektráren zprovozněných těsně před koncem roku 2010 o svou licenci přijít (viz též Jsem nevinná, řekla Vitásková u soudu v kauze solárních elektráren).

V kauze jde o neoprávněně udělené licence solárním elektrárnám Saša-sun a Zdeněk-sun. Jejich majitelé, synové miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, díky tomu dostali právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010.

Licence nakonec oběma elektrárnám odebral jiný soud předloni v květnu s odůvodněním, že je elektrárny získaly podvodem na základě falešných revizních zpráv.

Žalobce chtěl délku vězení zachovat

Dvě solární elektrárny Zemků dostaly licence pro provoz od ERÚ poslední den roku 2010. A to na základě revizních zpráv, které byly podle soudů falešné. Zmíněný podfuk měl mít za výsledek velké zisky pro majitele elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Pokud by licence dostaly až v roce 2011, zasáhlo by je drastické snížení výkupních cen elektrické energie z 12,5 tisíce korun za megawatthodinu na necelou polovinu.

Zdeněk Zemek starší vlastní ocelářskou firmu Steel Holding, fotbalový klub 1. FC Slovácko, velké autobusové dopravce po celé republice a významně se věnuje také lázeňství. Vyhlášení pravomocného rozsudku pro své syny sledoval přímo v soudní síni, kterou poté okamžitě beze slova opustil. Vše pak okomentoval v tiskové zprávě.

„Proces považujeme pouze za snahu všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 dopustili solárního podnikání. Pevně jsme věřili, že odvolací soud bude rozhodovat kvalifikovaněji, spravedlivě a bude založen pouze na nestranném a odborném vyhodnocení celé věci. Budeme se bránit dál u vyšších instancí,“ uvedl Zemek starší.

Podle něj byly na solárních elektrárnách v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun nedodělky v hodnotě 30 tisíc korun.

„Nemůžeme se zbavit dojmu, že odvolací soud bezmyšlenkovitě hodil naši kauzu do jednoho pytle s ostatními již pravomocně rozhodnutými kauzami fotovoltaických elektráren ze závěru roku 2010, kdy ale tyto elektrárny v době udělení licence vůbec nestály,“ poznamenali v prohlášení bratři Zemkové.

„Celá kauza je vytvořená účelově jen proto, aby zakryla skutečné problémy, které se solárním byznysem v republice souvisí,“ řekl už dříve pro MF DNES (více čtěte v rozhovoru: Vydělané peníze nejradši investuji, říká slovácký miliardář Zemek).

Žalobce Radek Mezlík požadoval u odvolacího soudu přísnější tresty, byť v případě sourozenců Zemkových jen finanční – zvýšit je ze sedmi na 21 milionů korun. Podle žalobce mohla státu za dvacet let odběru energie z těchto elektráren za vyšší ceny vzniknout dvoumiliardová škoda.

Také u Vitáskové chtěl žalobce vězení zachovat, ale žádal i u ní peněžitý trest a rovněž zákaz výkonu rozhodování jako úřední osoby ve správních řízeních na dobu 10 let.

V kauze čelilo obžalobě u odvolacího soudu osm obžalovaných. Soud snížil trest také reviznímu technikovi Vladimíru Čimperovi, a to z 5,5 roku na čtyři. Dalšímu technikovi Karlu Šupinovi, který se podle soudu na nepravdivých revizních zprávách rovněž podílel, ponechal trest 5,5 roku, ale snížil mu o polovinu peněžitý trest na 250 tisíc korun. Naopak dalším jejich dvěma kolegům, obžalovaným Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi, soud tresty zvýšil o rok z šesti na sedm let.

Bývalé vedoucí odboru licencí Michaele Schneidrové soud kromě snížení trestu nově uložil peněžitý trest 250 tisíc korun. Vyhověl tak návrhu žalobce. Naopak bratrům Zemkovým potvrdil peněžitý trest sedm milionů korun, žalobce přitom žádal finanční satisfakci třikrát vyšší. Peněžité tresty ve výši 100 tisíc korun a půl milionu korun potvrdil odvolací soud obžalovaným Čimperovi, Hudečkovi a Krymovi.

Schneidrová, která byla obžalována za zneužití pravomocí veřejného činitele kvůli zastavení obnovy správního řízení, v němž mohli majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun o licenci přijít, u soudu vzala veškerou vinu na sebe, Tvrdila, že ji její nadřízená Vitásková žádný souhlas či doporučení k vydání jejího stanoviska nedala.