Zlínský kraj chce po vládě v demisi pomoc s dálnicemi i nemocnicí

Nebývá zvykem, aby nově ustavená vláda (byť tato je v demisi) navštívila při svých cestách mimo Prahu jako první Zlínský kraj. Teď se to ale děje, protože to vyhovovalo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a zlínskému hejtmanovi Jiřímu Čunkovi (KDU-ČSL).

„Dohodli jsme se na tom s panem premiérem s ohledem na náš čas. Jsem rád, že k nám vláda přijede teď, protože nás hodně trápí pomalá výstavba dálnic, důležitá je i plánovaná přehrada ve Vlachovicích či nemocnice,“ přiblížil Čunek.

Hejtman požaduje zákony, které omezí vliv aktivistů na dálnice

Hejtman vezme Babiše a jeho ministry přímo na místa, o kterých budou jednat. Zajdou se tak podívat na trasy chystaných dálnic, především na D49 do Pravčic a D55 do Otrokovic.

Přípravě první z nich brání výskyt chráněných živočichů, na něž upozornili aktivisté (viz též Stavba dálnice D49 se odsouvá, aktivistům opět vyšla sázka na křečka), u druhé jsou potíže s vyvlastněním pozemků (viz též Otrokovice vyvlastnily pozemky pro obchvat, majitelé se odvolali).

Čunek bude chtít vládu přesvědčit, aby schválila zákony, které ekologům umožní vyjádřit se jen do fáze územního řízení, později už ne.

„Máme zákony, které těmto uzurpátorům vycházejí vstříc. Jejich právo vyjádřit se musí být ohraničené. Změna potřebných zákonů může trvat rok a půl, bez nich může dálnice D49 stát i 10 let,“ obává se Čunek.

Poslanci už schvalují zákon, který zjednoduší vyvlastnění tak, že stát na problematických pozemcích bude moci stavět a současně bude s jejich majiteli jednat o ceně (viz též Stavět se bude moci i na vašem, i když se ještě soudíte o výši náhrady). „To ale nestačí, je třeba to řešit komplexně,“ nastínil Čunek.

Podpoří proměnu nemocnice a novou přehradu?

Hejtman bude na Babiše tlačit i kvůli nemocnicím, jež jsou ve Zlínském kraji třaskavým tématem. Především pokud jde o Baťovu krajskou nemocnici ve Zlíně. Čunek chce postavit její nový centrální příjem, což je vlastně malá samostatná nemocnice, ovšem ještě neví kde. Mluvil o průmyslové zóně v Holešově, ale nevyloučil ani areál stávající nemocnice (viz též Pacient bude jezdit za lékařskou péčí, ne opačně, říká hejtman Čunek).

„Vláda by měla vypsat dotační program, který by se netýkal jen nákupu přístrojů, ale i výstavby nemocnic,“ navrhne Babišovi Čunek, který by chtěl do tří let začít nový špitál budovat. Stát může až 6 miliard.

Proti možnému stěhování nemocnice se ozvalo mimo jiné i hnutí STAN, jehož zástupci sedí s lidovci v krajské radě a vedou zlínskou radnici (viz též Zlínský primátor a hejtman si vyměnili názory přes média. Kvůli špitálu).

„Je dobře, že chce hejtman přesvědčit premiéra, aby se stát na výstavbě nemocnic podílel. Nevidím ale jinou možnost, než že by vyrostla v areálu Baťovy nemocnice,“ reagoval krajský radní přes školství a poslanec Petr Gazdík.

„Krajská nemocnice musí být ve Zlíně. Hejtmanovy snahy vůči premiérovi mě nezneklidňují,“ podotkl zlínský primátor Miroslav Adámek.

Dalším tématem je plánovaná přehrada ve Vlachovicích, která má být zásobárnou vody pro široké okolí. Zlínský kraj už se dohodl s obcemi a Povodím Moravy a potřebuje souhlas vlády, protože investorem bude stát (viz též Obce, kraj i vlastníci pozemků podpoří stavbu vodní nádrže Vlachovice).

„Vláda má na konci března schvalovat vodní díla, která by se měla stavět. Doufáme, že pochopí, jak je to důležitá investice,“ naznačil náměstek hejtmana Josef Zicha (STAN), který má tuto oblast v kompetenci.

Hnilička navštíví vsetínský stadion, zlínský ne

Babišova vláda bude cestovat po Zlínském kraji téměř kompletní, někteří ministři však budou mít vlastní program. Společně pak bude vláda jednat s krajskou radou. Zkrátka, alespoň co se týče možností lobbovat za své projekty, nepřijde ani krajské město.

Babiš si ve Zlíně kromě opravovaného Památníku Tomáše Bati, na nějž stát už i díky jeho přičinění přispěl, prohlédne památkově chráněné Velké kino, jež je dva roky zavřené kvůli havarijnímu stavu.

„Chceme, aby se vláda na kino podívala a řekla, jak může finančně pomoct. Budeme žádat o dotace u ministerstva kultury. Je reálné, že uspějeme,“ věří Adámek.

Na opravu kina, jež je důležitou památkou z baťovské éry, budou potřeba stovky milionů korun.

Zlín potřebuje také peníze na opravu chátrajícího zimního stadionu. „Budeme se o tom bavit, hnutí ANO má v programu podporu sportovišť a zimních stadionů. Mohla by to být první věc, kterou Milan Hnilička udělá,“ řekl náměstek zlínského primátora Jiří Korec (ANO).

Bývalý hokejový brankář Hnilička je v hnutí ANO zmocněncem pro sport a do Zlínského kraje zavítá také. Ovšem podle programu si prohlédne jen vsetínský zimní stadion Na Lapači.

„Nepřekvapuje mě to, protože návštěvu organizuje kraj. Budu se však chtít s panem Hniličkou setkat,“ dodal Korec, čímž narážel na to, že hejtman Čunek je ze Vsetína a byl tam řadu let starostou.