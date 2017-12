Pacient bude jezdit za lékařskou péčí, ne opačně, říká hejtman Čunek

Baťova krajská nemocnice pravděpodobně skončí letošní rok ziskovým hospodářským výsledkem. Po dlouhé době je to poprvé, kdy k vymazání ztráty přispěla skutečným snížením zbytečných nákladů a zvýšením vlastních příjmů. Nové vedení spolu se Zlínským krajem navíc plánuje velké změny ve fungování i investicích.

„Řešíme stavbu centrálního objektu, ale tento projekt je už tak dlouho připravovaný, že ten původní je zastaralý. Musíme přijít s modernizací,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL.

Proto předěláváte projekt starý několik let?

Přesně tak, budova dostává jiné dimenze výškové i rozměrové. Prostory pro moderní přístroje musejí být jiné. Máme už nový plán, ale teď oslovujeme další projektovou kancelář, která by ho oponovala. Chceme využít co nejlepší zkušenosti těch, kteří tyto moderní nemocnice staví, abychom neudělali chybu.

Petice, fámy a poplašné zprávy. Zastupitelé se přeli o nemocnici Je krátce před desátou ráno, a před budovou krajského úřadu sbírá podpisy sociální demokracie. K oranžovému pultu láká rukou psaná cedule o záchraně zlínské nemocnice. Kdo si nepřečte jedinou větu na archu, může nabýt mylného dojmu, že svým podpisem bojuje za zachování nemocnice ve Zlíně, a ne proti obecnému zpoplatňování zdravotní péče. Podobně zbytečně zmatené zprávy provázely i pondělní několikahodinovou debatu krajských zastupitelů o osudu nemocnic. Točila se kolem konkurzů na primáře, které ještě nejsou ukončené, zdravotnické koncepce, která není zcela hotová, nebo stavby centrálního pavilonu, kterou odborníci teprve navrhují. „Situace je vážná, slyšíme, že to v nemocnicích vře,“ prohlásil bývalý hejtman Stanislav Mišák z ČSSD. „Ve zlínské nemocnici se letos nic nezměnilo, vše se děje metodou pokusu a omylu, uvnitř vládne atmosféra strachu,“ namítal také zastupitel Ivo Valenta (Soukromníci). „Chystá se převedení nemocnice do soukromých rukou? Je tady pár podnikatelů, kteří se na to připravují,“ přidal se Stanislav Devátý z ODS. Nejen tito zastupitelé zřejmě vyvodili z aktuální situace podobně nepodložené závěry jako poslankyně ČSSD a pacientská ombudsmanka Alena Gajdůšková, která lidoveckému hejtmanovi Jiřímu Čunkovi poslala otevřený dopis. V něm mluví o údajném zastavení stavby centrálního pavilonu, likvidaci specializovaných center, personální devastaci ve Zlíně, destabilizaci oddělení i snadnější privatizaci. Kritiky pak uklidňoval nejen primář a zastupitel Michal Filip (ANO), který potvrdil, že lékaři dál léčí pacienty, ale také hejtman.

„Baťova nemocnice byla za minulého vedení kraje zdecimovaná velkými dluhy, a kdybychom do ní nevložili majetek, tak by byla v konkurzu. Tehdy by možná bylo výhodné ji prodat. My nic takového neplánujeme ani jsme o tom nejednali,“ prohlásil v dlouhé diskusi Čunek.



Kde bude stát?

V tuto chvíli to ještě nevíme. Ale dali jsme projektantům volnou ruku, aby řekli, co je dle jejich názoru nejlepší. Jestli stavba v areálu, nebo mimo. Tak se zrodil i diskutovaný nápad na holešovskou zónu.

Ale o té neřekli, že by byla nejlepší, že ne?

Řekli, že by bylo nejlepší, kdyby nemocnice byla na zelené louce vedle dálnice, tedy na místě dobře dosažitelném z kroměřížského i zlínského okresu. Kdybychom měli hotové silnice, tak je tam sanitka ze Zlína za osm minut. Navíc by nevznikaly náklady a potíže s překládáním oddělení a pacientů, pokud by se bouralo a stavělo v areálu Baťovy nemocnice.

To ale předpokládá dostavbu dálnice D49.

Ano, ale oni předpokládali, že když je takovou dobu plánovaná, tak bude stát dříve než nemocnice. To byla úvaha, která se zveřejnila jako jeden z návrhů pro diskusi, která má ale začít až ve chvíli, kdy jsou na stole všechny varianty. Do konce března nejpozději chceme mít návrh druhé projekční kanceláře. Stavět by se pak začalo snad do dvou let.

Plánované změny v nemocnicích, které se týkají rozmístění oddělení, budou určitě dříve. Jaké?

Představa je, že některé obory už nebudou ve všech čtyřech městech, ale jen ve dvou nebo jednom. Například infekční ve Zlíně jsme nedávno zrušili a jako jediné lůžkové bude sloužit v Hradišti.

Proč?

Vycházíme z praxe, že lůžka pro infekční pacienty byla všude a nikdo se nedíval na to, že byla neobsazená a šlo o ztrátový provoz. Stejně jako v jiných krajích potřebujeme i my jedno dostatečně kapacitní infekční oddělení. Vím, že o tom lidé diskutují a velké komentáře zřejmě budou i při plánovaném omezení lůžek pro ortopedii. Je jisté, že v tomto oboru rozsahem a výkonností stačí dvě pracoviště.

Zůstane jedno z nich ve Zlíně?

To jsme ještě nerozhodli. Ale ortopedie je obor, kde se drtivá většina operací plánuje dlouho dopředu. Pořád platí, že pacient bude jezdit za kvalitní péčí, ne péče za pacientem. Protože nám jde o co nejlepší péči. Někteří pacienti odtud utíkali do jiných nemocnic, protože nám nevěřili. To musíme změnit.

Takže zrušením oddělení se péče zkvalitní?

Jistě. Kvalitní operace mohou být pouze tam, kde se tento výkon dělá často. Z tohoto důvodu chceme sdružovat některé obory, aby na daném místě bylo hodně výkonů, operační sály a týmy byly hodně využity a měly velkou zkušenost. Těžko toho dosáhneme tam, kde je málo výkonů a operuje jen primář.

V koncepci zdravotnictví před čtyřmi lety odborníci doporučovali omezit i oční oddělení v Kroměříži. Jak to vypadá dnes?

O zrušení těchto lůžek budeme jednat stejně jako o zmíněných ortopediích. Stejně tak budeme mluvit o kroměřížské porodnici, kde je počet porodů pod 600. Z pohledu pojišťovny má být porodnice pouze tam, kde je více jak 800 porodů. Dlouhodobě je proto tento stav problematický a my to musíme zohlednit.

Základní oddělení ale zůstanou všude, je to tak?

Ano. Interna, chirurgie a podobně budou ve všech městech, stejně jako všechny ambulance. Zatím jsme jen vyhodnotili, které obory v kraji nebyly dostatečně využívané, které provozy byly ztrátové a kde nebyla dostatečná odbornost. U těch nastane změna. Jaká přesně, to vyplyne z diskuse mezi vedením nemocnic a primáři daných oborů.

Není řešením třeba sloučení lůžek ze dvou oddělení do jednoho?

Ano, to je cesta pro menší nemocnice. Baťovu nemocnici však chceme budovat skutečně jako krajskou, tedy pro celý kraj.

Mohla by se v budoucnu stát fakultní nemocnicí?

Tato vize byla vždy zbožným přáním. Ano, před čtyřiceti lety tady vznikla diabetologická nebo oční pracoviště na světové úrovni. Přála tomu však tehdejší doba. Pořád chceme být skvělí v mnoha oborech, ale neznamená to, že musíme být fakultní nemocnicí.

Omezení oddělení ale přinese propouštění, ne?

Personálu máme obecně málo, a proto určitě propouštět nebudeme a všechny zaměstnance využijeme. U lékařů navíc není třicet kilometrů dojíždění žádný problém.

Všechny nemocnice teď znovu zkoušejí své primáře a vyhlašují výběrová řízení. To má také přispět k větší kvalitě?

Souvisí to spolu. Obměna bude dost velká. V Hradišti například část konkurzů skončila a změna ve vedení oddělení nastala v pěti případech z dvanácti. Ve Zlíně ještě nejsou řízení ukončená. Některých jsem se zúčastnil, protože jsem dostal anonymy, že neprobíhají úplně v pořádku.

Co jste zjistil?

Že průběh konkurzu je standardní a z každého se pořizuje kontrolovatelný zápis. Vždy je tam také nezávislý odborník z fakultní nemocnice.

Podmínky pro zájemce jsou poměrně náročné. Co komise hlavně požaduje?

Nejde tak úplně o zjišťování odbornosti, protože ta se předpokládá, zájemci musí mít požadované atestace a tak dále. Zjišťují se spíše manažerské schopnosti, vize pro následujících pět let a základní ekonomické znalosti, protože oddělení je ekonomická jednotka. Důležitá je i schopnost spolupráce s ostatními obory v nemocnici, proto hledáme týmové hráče. Dnes je opravdu nevyhnutelné, aby primář přesně věděl, zda jeho oddělení prodělává, nebo naopak, a podle toho plánoval práci.

Zřejmě to po nich dosud nikdo nechtěl.

Ano, jistě je to pro ně do určité míry nové, ale nejsou v tom sami. Vedení nemocnic jim musí vytvářet dobré zázemí. Jsem přesvědčený, že mnozí to zvládnou, i když na to nebyli zvyklí.

Proto údajně vznikla petice podporující jednoho ze současných primářů, který překvapivě konkurzem v první fázi neprošel.

Vím o tom. Ale je to tak, že primář s vysokou neoddiskutovatelnou odborností nestačí. Musí mít i výše uvedené předpoklady. V případech, kde nebyl primář vybrán, bude nový konkurz. Je to nová příležitost i pro ty, kteří v prvním kole neuspěli.