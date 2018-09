Euforie v česnekové říši. Slovácké Dolní Němčí získalo titul vesnice roku

Obec se zhruba třemi tisíci obyvatel je známá zejména díky pěstování česneku. Místním se proto někdy přezdívá česnekáři (více čtete zde: Slovácká česneková velmoc končí, převálcovala ji Čína se slabšími stroužky).

U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 24. ročníku klání se zúčastnilo 228 obcí, což bylo o 15 více než loni.

Vítěz byl vyhlášen v sobotu na přehlídce s názvem Jarmark venkova, který je součástí Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů. Na jarmarku se divákům představovali jednotliví finalisté. Loni zvítězil Heřmanov z Kraje Vysočina.

Vyhlášení letošního vítěze, který byl i vítězem internetového hlasování, provázel obrovský jásot a ovace, obec měla na dnešní akci také jedno z největších zastoupení. Starostu Františka Hajdůcha (STAN) na pódiu okamžitě obyvatelé obce obklopili, vítězství slavili zpěvem a se slivovicí v ruce. „Furt tomu nevěřím. Jsem obrovsky šťastný, že to tak dopadlo. V obci bude velká oslava. Doufám, že to přežijeme,“ uvedl starosta při přebírání ceny.

Komise podle pořadatelů soutěže ocenila v obci mimo jiné bohatý společenský život provázený tradičním folklorem. „Pro obec je to ocenění mnohaleté práce všech spolků a všech občanů, kteří mají zájem podílet se v naší obci na společenském životě, na jejím budování a chovat se k sobě lidsky. Myslím, že to znovu posílí sebevědomí našich občanů,“ řekl novinářům starosta. Podotkl, že na svých spoluobčanech si nejvíce cení pracovitosti a ochoty pomáhat druhým.

Obyvatelé Dolního Němčí to měli na vyhlášení výsledků z finalistů nejblíže, pouhých 25 kilometrů. Z obce vypravili do Luhačovic dva autobusy. „Bojovali jsme proto, aby se to podařilo. Pocity jsou nádherné. Jak to oslavíme, ještě nevíme, ale vzhledem k tomu, jak se slavilo krajské vítězství, nedokážu si představit, jak bude vypadat toto,“ řekl obyvatel obce Martin Matouš.

Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo ministerstvo zemědělství. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.