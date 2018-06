Soud napodruhé zprostil úřednice finančního úřadu viny z braní úplatků

Podnikatele Milana Macourka , kterému podle obžaloby pomáhaly, poslal soud na šest let do vězení. Navíc mu zlínský soud uložil také zákaz činnosti na osm let.

Úřednice Lenka Burianová, Jarmila Červinková a Alena Olšinová i Macourkova spolupracovnice Kamila Dudová, jež byla obžalovaná z podílu na úplatkářství, vinu odmítly. Rozsudek není pravomocný.

Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová v odůvodnění rozsudku uvedla, že jediným přímým důkazem byla Macourkova výpověď.

„S ohledem na další provedené důkazy ji nelze považovat za věrohodnější než výpovědi ostatních obžalovaných,“ řekla Šperlichová.

Dudová podle obžaloby pomáhala s daňovým řízením obchodníkovi s trvanlivými potravinami Macourkovi. Jeho společnosti Duhan byla podle státní zástupkyně Pavlíny Nesvadbové neoprávněně vyplacena daň z přidané hodnoty 22,5 milionu korun a o vyplacení dalších 5,8 milionu se pokusil.

Podle obžaloby se na tom podílely tři pracovnice finančního úřadu, které tvrdí, že samy odhalily Macourkův podvod.

Podle obžaloby Macourek na radu dvou z nich vyráběl fiktivní doklady od dodavatelů za daňová období v letech 2011 a 2012. Podnikatel byl podezřelý z toho, že úřednicím za to, že nebudou ověřovat fiktivní doklady ani padělané bankovní výpisy, poskytl každé úplatek 550 tisíc korun.

Jedna z úřednic podle obžaloby prostřednictvím Dudové žádala úplatek 500 tisíc korun, který Macourek nevyplatil. Policie na finančním úřadu zasahovala v září 2013.

„Jsem znechucená, že ta kauza vůbec vznikla. Vzhledem k tomu, že se to týká jak mého osobního a profesního života, tak i v podstatě politického života, tak budu požadovat náhrady po státu,“ řekla po vynesení rozsudku Dudová, která byla v době obvinění kroměřížskou zastupitelkou za KSČM.

Za přípravu nepravdivých dokladů podmínka pro dvě úřednice

Krajský soud ve věci poprvé rozhodoval předloni, úřednice od něj tehdy odešly s nepodmíněnými tresty vězení v rozmezí pěti až 7,5 roku. Macourkovi vyměřil v srpnu 2016 šestiletý trest, Dudová dostala podmínku (viz též Úřednice kryly za úplatky daňové podvody, dostaly až 7,5 roku vězení).

Podstatnou část rozsudku, která se týkala především úřednic a Dudové, však následně zrušil Vrchní soud v Olomouci a vrátil věc do Zlína. S trestem 5,5 roku od něj loni v březnu odešel jen Macourek, který se nyní z hlavního líčení omluvil. Macourkovi se trest z 5,5 roku mění na souhrnný trest šest let. Trest si už odpykává.

Úřednice Jarmilu Červinkovou a Alenu Olšinovou však soud nyní zároveň uznal vinnými z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby v související kauze. Obě si vyslechly jednoletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou.

Podle výroku soudu se jako referentky finančního úřadu podílely na vyhotovení nepravdivých dokladů, na jejichž základě podnikatelka z Kroměřížska uplatňovala nižší odpočet daně z přidané hodnoty přesahující částku 100 tisíc korun.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájci Červinkové s Olšinovou si ponechali lhůtu pro podání případného odvolání.