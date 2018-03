Dražba Čechmánkova pivovaru nebyla v pořádku, řekl exšéf hokejového Vsetína

Čechmánek je obžalovaný z podvodů se škodou přes 15 milionů korun. Olympijský vítěz z Nagana, kterému hrozí až desetileté vězení, vinu odmítá (viz též Cítím se spíš poškozený, řekl u soudu Čechmánek stíhaný za podvody).

Štefl, který je v současnosti sportovním ředitelem hokejového klubu Slovan Bratislava, prý se společníkem, slovenským hokejovým trenérem Imrichem Antalem, půjčil Čechmánkovi přes 25 milionů korun. Z toho 20 milionů přinesl Antal, zbytek pak Štefl.

„Roman Čechmánek se na mě obrátil s tím, že má finanční problémy s podnikáním. Zdálo se mi, že podnikání má hlavu a patu, proto jsem se rozhodl, že mu pomůžu. Půjčil jsem mu peníze na základě směnek. Kdyby nastaly nějaké problémy, stal bych se spoluvlastníkem pivovaru,“ uvedl Štefl u soudu.

O Čechmánkově podnikání měl podle svých slov od té doby neustále přehled.

„Byl jsem vcelku v klidu do doby, než spadl do insolvence. Následující kroky mě pak výrazně znepokojily. Zdálo se mi, že prostředky máme zajištěny,“ zmínil Štefl ne úplně standardní dražbu Čechmánkova pivovaru a restaurace ve Zlíně, kterou nakonec insolvenční správce prodal jedinému zájemci za částku těsně nad vyvolávací cenou (viz též Zpochybňovanou dražbu Čechmánkova pivovaru bude řešit soud, může ji zrušit).



„Měl jsem zájem stát se spoluvlastníkem pivovaru. Zájem mělo více lidí, i můj partner. Pořád tomu věřím. Krok, který se udělal (dražba pivovaru - pozn. red.), není v pořádku,“ poznamenal Štefl.

Šéf stavební firmy: Dluh nám chtěl splácet z provozu pivovaru

U soudu ve čtvrtek mluvil majitel stavební firmy, která pracovala na pivovaru. Z 1,2 milionu korun dostal zaplaceno asi polovinu. Nakonec pohledávku za 594 tisíc prodal za 152 tisíc.

„Prodali jsme ji za směšné peníze. Pan Čechmánek sliboval, že bude platit, ale nedostávali jsme nic. Věděl jsem, že má nemovitý majetek, ale taky úvěry. Říkal, že nám to bude splácet z provozu pivovaru, tak jsme jej dokončili, aby ho mohl otevřít,“ popisoval podnikatel.

S Čechmánkem se pak dohodl, že jejich dluh uzná, a bývalý hokejový brankář vše skutečně podepsal.

„Když žádné peníze nepřišly, dali jsme to na soud. Kontaktovali jsme ho i potom. Říkal zase, že peníze nemá a bude se snažit, aby to splatil,“ doplnil majitel stavební firmy.

Soudce případ odročil na květen. Do té doby by měl mít k dispozici znalecký posudek, který má stanovit hodnotu Čechmánkova majetku.