Cítím se spíš poškozený, řekl u soudu Čechmánek stíhaný za podvody

Čechmánek si podle odhadů za pár let nadělal dluhů za zhruba sto milionů korun.

„Nejsem právně a ekonomicky vzdělaný, jsem bývalý sportovec,“ uvedl u soudu.

Olympijskému vítězi z Nagana se vymstilo, že se před několika lety rozhodl investovat do více nákladných projektů najednou. Ve Zlíně postavil minipivovar s restaurací, zároveň opravoval bytový dům v Holešově, koupil polovinu statku v Chorvatsku, který chtěl přestavět na penzion, nebo bývalý domov důchodců v Prostějově.

Investované desítky milionů korun se ale Čechmánkovi nevracely, a tak neplatil za práci dodavatelům.

„Všechny případy nebyly spáchány s úmyslem podvodu, nikdy jsme nejednal tak, abych někoho podvedl a způsobil mu škodu. Nikdy mě to ani nenapadlo,“ uvedl Čechmánek.

„Majetek byl mnohonásobně vyšší než moje pohledávky a dluhy vůči subjektům. Kdyby insolvence nebyla vyhlášena, tak jsem byl schopen bez problémů splatit všechny dluhy, které jsem měl,“ tvrdil.

Roman Čechmánek Narodil se 2. března 1971 v tehdejším Gottwaldově (nyní Zlíně). Bývalý brankář Zlína, Jihlavy, Vsetína, Philadelphie, Los Angeles, Karlových Varů, Hamburku, Linköpingu a Třince ukončil kariéru v roce 2009. Je olympijským vítězem, trojnásobným mistrem světa a šestinásobným vítězem české a československé nejvyšší hokejové soutěže. V NHL odchytal ve čtyřech sezonách celkem 212 zápasů. Od loňska vede jako trenér hokejisty druholigového Hodonína, předtím působil u mužstva Valašského Meziříčí.

Drobnější věřitelé, kteří si stěžovali na přezíravé chování a nezájem dluhy řešit, později podali trestní oznámení a své pohledávky prodali za zlomek částky.

Kritizuje přístup insolvenčního správce

Čechmánek si v nouzi začal půjčovat peníze. Důvěřovali mu, půjčili mu a zklamali se například bývalí úspěšní hokejisté Petr Čajánek a Miroslav Blaťák či bývalý šéf vsetínského hokeje Oldřich Štefl. I tito lidé nakonec své pohledávky raději prodali. Většina z nich by měla u soudu vypovídat ve čtvrtek.

Šestačtyřicetiletému Čechmánkovi, který si hokejem díky angažmá v NHL vydělal celkově kolem čtvrt miliardy korun, hrozí za podvod pět až deset let vězení. Od roku 2013 je v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.

Čechmánek tvrdí, že insolvenční správce rozprodává jeho majetek výrazně pod reálnou cenou. Například zlínský minipivovar s restaurací se v dražbě za ne úplně běžných okolností prodal za 7,8 milionu korun. Přitom objekt Čechmánka i s úpravami přišel na 33 milionů (viz též Zpochybňovanou dražbu Čechmánkova pivovaru bude řešit soud, může ji zrušit).

„Kdyby insolvence nebyla vyhlášena, pohledávky by byly zaplaceny a nestál bych tady. Kdyby správce zhodnotil pivovar za skutečnou hodnotu, výtěžek z dražby je někde jinde. Svádí to k tomu, že bylo něco ze strany insolvenčního správce v nepořádku. Cítím se spíš jako poškozený. Průběh insolvence byl naprosto neprofesionální. Majetek utíká mezi prsty,“ poznamenal Čechmánek .

„Většinu dluhů jsem uznal, protože jsem nikoho nechtěl podvést. Mohl jsem vymýšlet reklamace a zapírat, nic takového jsem neudělal. Kdybych chtěl podvádět, nedával bych majetek jako Čechmánek do podnikání, založil bych firmu se jměním 200 tisíc. Pak by to mohlo vypadat, že chci někoho podvést, tak to ale nebylo,“ doplnil.