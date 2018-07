Cestáři před Zlínem opravují příjezd od Vsetína, oba směry jsou zacpané

„Jsou tam velké kolony. Když řidiči jedou do Zlína, mohou počítat se zdržením až půl hodiny,“ hlásil starosta sousedních Želechovic Michal Špendlík.

Špatná situace je i v opačném směru. „Když jsme jeli ze Zlína do Vsetína, tak jsme se na cestě úplně zasekali. V koloně jsme zůstali více než čtvrt hodiny,“ postěžoval si motorista Pavel Sedlák.

Silničáři argumentují tím, že jiná možnost není, a žádají řidiče o pochopení.

„Mrzí nás to, ale je přirozené, že pokud je některá komunikace intenzivně zatížená, tak o to rychleji degraduje její silniční svršek, který je třeba častěji vyměňovat. A když to pak děláme, tak vznikají dopravní problémy,“ reagoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Silnice se opravuje přibližně v úseku od odbočky do Klečůvky po odbočku do Slušovic. Řidiči, kteří nechtějí ztrácet čas v kolonách, se snaží jezdit přes centrum Lípy a Želechovic.

„Máme tady kvůli tomu zvýšený dopravní provoz, ale nic s tím nenaděláme,“ posteskl si Špendlík.

Rekonstrukce vozovky má trvat do 13. srpna. Je však možné, že by za příznivých okolností mohla skončit dříve.

„Stanovený termín je ten nejzazší,“ upozornil Rýdl. „U velkých oprav, jako je tato, bývá náš technický dozor na místě skoro denně. Kromě toho, že kontroluje technický postup či dodržování norem, tlačí také firmu dopředu, aby neměla zbytečné prostoje a silnice se otevřela co nejdříve.“

Problémy, i když menší, mají také řidiči, kteří přijíždějí do Zlína z druhé strany od Napajedel. Silničáři tam opravují vozovku před kvítkovickou křižovatkou v Otrokovicích. Volný je tam jeden pruh v každém směru (viz též Silničáři začali opravovat rušnou cestu v Otrokovicích, řidiči se zdrží).