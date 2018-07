Silničáři začali opravovat rušnou cestu v Otrokovicích, řidiči se zdrží

„Vyžádá si to dopravní omezení, ale silnice bude po celou dobu oprav průjezdná,“ řekla mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Motoristé, kteří tudy pojedou, budou muset do té doby počítat se zdržením.

„Doufám, že se tam nebudou tvořit velké kolony. Raději ale budu počítat s tím, že se trochu zdržím,“ řekl David Linhart, který jezdí každý den ze Zlína do Napajedel do práce.

Pokud se budou chtít řidiči opravovanému místu vyhnout, mohou jet přes Kvítkovice a po vedlejší cestě pak do Napajedel.

Změna se dotkne ale i cestujících, kteří jezdí autobusem z Napajedel do Otrokovic. Zastávka Napajedelská před křižovatkou bude totiž dočasně zrušená.

„Cestující, kteří chtějí jet do Zlína, mohou využít zastávku městské hromadné dopravy Zlínská,“ upřesnila vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renáta Krystyníková.

Zastávka Zlínská je hned za kvítkovickou křižovatkou. Ve směru do centra Otrokovic bude následující zastávka Pošta.

Jestliže hlavní cesta bude kvůli výměně povrchu uzavřena jen částečně, několik přilehlých vedlejších silnic, jež také projdou rekonstrukcí, se na několik dní uzavře úplně. Půjde o Hálkovu ulici a příjezdy k firmám PSG a Obsidian.

Minulý týden rušnou kvítkovickou křižovatku blokovala nehoda kamionu s hašeným vápnem.

Silničáři v Otrokovicích už delší dobu opravují most přes řeku Dřevnici. Uzavřeli také most přes koleje na hlavní cestě mezi Otrokovicemi a Tlumačovem, osobní auta musejí uzavírku objíždět do konce října přes čtvrť Baťov (viz též Až skončí oprava mostu u Tlumačova, Otrokovice vylepší i nadjezd v Baťově).