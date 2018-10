Odborníci zkusí chytit medvědího tuláka, nevadí mu ani pach lidí

„Odchyt medvěda je krajní řešení. Jeho chování jsme konzultovali i s kolegy ze Slovenska, kteří mají větší zkušenosti,“ popsal František Šulgan z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy, která organizačně spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny.

„Je možné, že se medvěd lidí nebojí jednoduše proto, že pochází ze zajetí. Krajskému úřadu jsme z bezpečnostních důvodů doporučili, aby povolil jeho odchyt,“ dodal Šulgan.

Hejtmanství nyní zpracovává povolení k odchytu. Technicky může vejít v platnost po uplynutí zákonných lhůt, tedy nejdříve za patnáct dnů.

Odchytovou klec půjčenou ze slovenského národního parku Malá Fatra, ale odborníci nastraží už ve čtvrtek. V tomto případě je totiž možné využít takzvanou krajní nouzi. Zvíře opakovaně zabíjí hospodářská zvířata, aniž by je konzumovalo. Přibližuje se k lidem a nejeví známky plachosti.

Medvědí tulák ze Vsetína, který v oblasti škodí nyní, se poprvé objevil v polovině září v údolí Vranča v Novém Hrozenkově. Odtud putoval směrem k Pulčínským skalám, přes Vysoké Pole k Doubravám. Zhruba na deset kilometrů se přiblížil ke Zlínu.



V Jarcové poprvé minul úly a rovnou zaútočil na ovce

Na několik dnů se pak stáhl do lesů, jeho putování mají odborníci zmapované díky fotopastem, které používají myslivci u svých vnadišť. Občas se medvěd potkal i s lidmi.

„Byl to obrovský zážitek, ale v tu chvíli jsem byl zděšený. Okamžik jsme na sebe hleděli a pak se zvíře v klidu otočilo a zašlo do lesa,“ popsal myslivec Stanislav Houšť, který zvíře potkal na vnadišti u Vysokého Pole. Stejně reagoval medvěd i na setkání s běžcem na hřebeni nad obcí Dinotice. Muž jen zhasl baterku a zůstal stát. Zvíře se otočilo a odešlo.

Znovu se pak medvěd vynořil v říjnu a poprvé zaútočil na ovce na Horní Jasénce ve Vsetíně. „Když se díváte z okna a medvěd vám chodí po zahradě, to není příjemný pocit,“ řekl chovatel Jaromír Machala, který přišel o pět ovcí a dvě včelstva.

Až do minulého čtvrtka platilo, že medvěd upřednostňuje ovoce, med, případně jablka a kukuřici z mysliveckých vnadišť. Na Jarcové, kde strhl v noci na čtvrtek tři ovce, ale přišel zlom. „Poprvé se stalo, že nešel po medu. Včelín v těch místech je, ale zůstal netknutý,“ upozornil Michal Bojda, odborník na velké šelmy z hnutí Duha.

Ráno zvíře vyrušili dřevorubci. „Přešel jsem kolem něj, aniž jsem si ho v první chvíli všiml. Ležel u té stržené ovce,“ popsal jeden z nich, Tomáš Němec.

Zvíře se zvedlo a po chvíli váhání odešlo. Medvěd nijak nespěchal, poodešel, zůstal chvíli stát, pak pokračoval. O pár hodin později a o několik kilometrů dál se přiblížil k muži s koněm, který v lese tahal klády. Setkání se obešlo bez zranění.

Do volné přírody už zřejmě nemůže

„Je to zvláštní, měly by ho odradit i pachy lidí, ale jemu jejich blízkost vůbec nevadí. Nemám z toho dobrý pocit,“ řekl předseda mysliveckého spolku ve Velké Lhotě Jiří Vaculín. V této obci medvěd žádné škody nenapáchal, jen se předvedl. Prošel se po hlavní cestě mezi domy.

Vytipovat místo, kam klec umístit, aby byl odchyt úspěšný, nebude snadné. Bude také nutné vymyslet, co s medvědem dál. Do volné přírody už nejspíš nemůže, protože si navykl škodit a dělal by to i jinde. Zoologické zahrady se přijetí takového zvířete spíš brání nejen kvůli možným chorobám, ale obvykle nemají k dispozici volné výběhy.

Podobnou situaci řešili odborníci v kraji už před 18 lety. Medvěd zvaný Míša z Brodské tehdy napáchal škody za víc než 200 tisíc korun, než se jej podařilo odchytit. Jediné zařízení, které jej tehdy dokázalo přijmout, byl zoopark v Chomutově. Jeho příběh ale přece jen ukončila rána z pistole, protože se mu podařilo utéct z karantény.

Beskydy jsou jediným místem v zemi, kde se medvěd vyskytuje. Přechází sem ze Slovenska. Proto je CHKO Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem.