Na medvěda na Valašsku chystají klec. Dobré řešení neexistuje, ví odborník

Ve čtvrtek si medvěd troufl až do blízkosti lesního dělníka s koněm, to už je pro šelmu hodně nestandardní chování?

To opravdu je. Ztrácí plachost. Na lidi by měl reagovat tím, že uteče, skryje se. Ale on je i při přímém setkání zcela netečný. Sice zatím nereagoval agresivně, ale na to se nedá spoléhat.

Proč to tak je?

Zřejmě proto, že zatím nenarazil na žádný odpor. Nikdo ho neplašil, nesetkal se s elektrickým ohradníkem, zkrátka mu to prochází.

Když se ale objevil poprvé v polovině září, sbíral ovoce a vybíral med z včelích úlů. Proč teď útočí na ovce a kozy?

Myslím si, že první útok na ovce byl náhodný. Přilákaly ho včelíny a ovce prostě byly v jejich blízkosti. Jenomže to zafungovalo jako spouštěč a on své chování mění. V noci na čtvrtek v Jarcové už dokonce včelín obešel a rovnou zaútočil na zvířata. Navíc je nežere, jen zabíjí.

Dozrála situace k tomu, že připravujete odchyt?

Ano, už jsem zajistil zapůjčení odchytové klece. Zatím není vydaná výjimka, která je na odchyt zvlášť chráněného druhu nutná. Ani nevíme, jestli se bude situace řešit právě takto, ale chceme být připravení.

Jak se chytá medvěd do klece?

(smích) Těžko. Musí se navnadit na něco, co mu chutná. Med, ovoce, maso. Větší problém je, že klec sama o sobě váží půl tuny, těžko se s ní manipuluje. A ještě hůř se odhaduje, kam ji umístit. Medvěd se může několikrát vrátit na stejné místo nebo přejde o deset kilometrů jinam. To nikdo neví. Rozhodně se nedá čekat, že se chytí do klece hned druhý den po instalaci.

Jenomže odchytit ho zároveň znamená vyřešit i otázku, kam s medvědem dál.

Vypuštění do volné přírody je spíš jen teoretická možnost. Potřebovali bychom k tomu souhlas majitele pozemků. Navíc je pravděpodobné, že by škodil i tam, takže bychom jen přesunuli problém na někoho jiného. Hledáme možnosti, kam ho umístit. Zoologické zahrady pro taková zvířata obvykle nemají volné prostory. Ve hře je i nejzazší varianta, tedy odstřel.

Tady zkrátka neexistuje dobré řešení.

No právě. Ať se stane cokoliv, bude to špatně. Názory se velmi různí mezi odborníky i veřejností. Nemůžeme ho ale nechat dál se přibližovat k lidem.

Objevily se i informace o tom, že je medvědů víc, že neškodí jen jeden. Jak to je?

Je to skutečně pořád stejný medvěd. Odhadem tříletý. Máme otisk jeho tlapy, která má na šířku jedenáct a půl centimetru. To odpovídá asi 130kilovému zvířeti. Jeho pohyb máme zmapovaný přes fotopasti v lesích i pozorování lidí.

Na Valašsku se ale pohybuje ještě další medvěd, o kterém víte.

Ano, jeho stopu jsem našli na moravsko-slovenském pomezí Javorníků. Je to větší, tedy i starší zvíře. Žije ale skrytým způsobem života. Dost možná je tady medvědů i víc, ale je pro ně typické, že se člověku zdaleka vyhnou.