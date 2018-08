Do voleb ve Zlíně jde také rektor, podpoří hnutí podnikatele Vančury

Dosud se angažoval pouze na akademické půdě a ve vědeckém prostředí, teď se rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha rozhodl, že se bude věnovat i politice.

Přestože sám říká, že do politiky nevstupuje, jeho jméno se objevilo na druhém místě kandidátky hnutí Zlín 21, které před časem oživil a do jehož čela vstoupil podnikatel Čestmír Vančura (více čtěte v článku O vládu ve Zlíně se uchází 12 stran a hnutí. Překvapil Zlín 21 s Vančurou).

„Důvodem, proč kandiduji, je strategická vize univerzity. A když si vezmeme, jak je univerzita rozsáhlá, tak je to vlastně pro celé město,“ nastínil Sáha, který by v případě úspěchu nechtěl být radním a zvažuje, zda by byl vůbec zastupitelem.

„Máme méně studentů odjinud, protože je tady špatná dopravní dostupnost a nemohou se sem dostat. Nemůžeme sehnat více studentů, protože pokryjeme vlastním ubytováním jenom deset procent z nich. To jsou věci, které neumíme rozumně řešit sami,“ upřesnil Sáha, jehož už dříve chtěly na kandidátku dostat jiné strany.

Podle něho by se to pak městu bohatě vrátilo, když by začaly vznikat nové firmy, v nichž by našli uplatnění absolventi univerzity.

„Chci, aby na radnici více zazněl hlas univerzity,“ podotkl Sáha, který je na kandidátce hned za lídrem Vančurou.

Ten do hnutí Zlín 21, za nějž před čtyřmi lety kandidoval současný lídr lidovců Aleš Dufek, vstoupil teprve nedávno. Netají se ale tím, že má ambici stát se primátorem.

„Našich plánů dosáhneme, jenom když ve volbách zvítězíme. Jsem ochoten pozici primátora přijmout,“ prohlásil Vančura, avšak s tím, že nejdříve musí jeho hnutí začít předvolební kampaň a oslovit více voličů než ostatní strany a hnutí.

„Když nechce jít do výkonné funkce, tak nevím, jak chce pomoci univerzitě? Rád bych ho ale v zastupitelstvu viděl. Kandiduje hodně subjektů a zastupitelstvo bude duhovější,“ reagoval primátor Miroslav Adámek, který bude ve volbách podruhé obhajovat svůj post za hnutí STAN.

„Kandidatura pana Sáhy i pana Vančury je pro mě docela překvapivá. Je to silná konkurence. Vzhledem k personálnímu obsazení kandidátky vezmou hlasy všem stranám,“ míní náměstek primátora, dvojka kandidátky ANO Jiří Korec.

Na kandidátce hnutí Zlín 21 je několik šéfů firem, na pátém místě ředitel SPURu Tomáš Dudák, na osmém místě obchodní ředitel firmy Koma Modular Karel Kolínský, na dalších pak šéf Vitaru Vladimír Polášek či majitel Pozimosu Jiří Havlík.

Lídr hnutí Vančura kritizoval stávající koalici

Vančura, který je spolumajitelem Kovárny Viva a vlastní zlínský dětský filmový festival, ještě neprozradil konkrétní program svého hnutí, ale nastínil například, že by stál o upravení okolí řeky Dřevnice, aby více sloužilo k odpočinku a relaxaci. Kritizoval i stávající koalici STAN a ANO.

„Bytový fond se nerozvíjí v potřebné kvalitě a tempu, nedaří se zlepšit dopravní infrastrukturu města a jeho okolí. Realizují se i nepromyšlené a uspěchané projekty,“ uvedl Vančura.

Čestmír Vančura je majitelem známé Kovárny Viva ve Zlíně.

Podle něj třeba nebylo rozumné, že město v červenci vypsalo architektonickou soutěž na proměnu náměstí Míru, protože doba na zpracování návrhu zasahuje do prázdninových měsíců, kdy si lidé berou dovolené. „Přes prázdniny bych soutěž nevyhlašoval,“ řekl Vančura.

„Nešťastné to není. Soutěž poběží na dvě kola, bude pokračovat až do konce roku. Doporučila nám to Komora architektů, s níž jsme diskutovali i termín vypsání soutěže,“ myslí si Adámek.

„Diskutovali jsme o tom. Byli jsme ale ujišťováni i ze strany architektů, že by to neměl být problém. Je to podle nás lepší termín než v září, kdy mají všichni práce nad hlavu a navíc bude před volbami, což by někdo mohl vnímat jako politický tah, ačkoliv je to dlouhodobě připravovaný projekt,“ podotkl Korec.

Politoložka: Pokud najde vhodné téma, může uspět

Vančura se dlouho vstupu do politiky vyhýbal, oslovilo ho například hnutí ANO, k němuž má poměrně blízko, nakonec se ale rozhodl jít vlastní cestou. „Tak mohu říkat, co je důležité, aniž bych to musel s někým konzultovat,“ přiznal Vančura.

Ke vstupu do politiky ho podle jeho slov přimělo to, že ho o to lidé žádali.

Vančura je také součástí spolku, který se snaží oživit a opravit zlínský zámek. Návrh rekonstrukce ale město coby vlastník budovy už dříve nepřijalo (více čtěte v článku Kostky střechu zámku nenahradí, rozhodli lidé ve Zlíně). Další jeho spojení s městem je v tom, že od něho každý rok dostává zhruba sedm milionů korun na festival.

„Lze očekávat, že bude schopen dát peníze na kampaň, a když najde téma, které bude u voličů rezonovat, mohlo by to zafungovat,“ míní politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve Zlíně jde do komunálních voleb dvanáct stran a hnutí a většina z nich má ambice dostat se minimálně do zastupitelstva. Ať už jde o zavedené strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL), tak i novější (Piráti, SPD Tomia Okamury či Nový Impuls pro Zlín).