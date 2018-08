O vládu ve Zlíně se uchází 12 stran a hnutí. Překvapil Zlín 21 s Vančurou

„Čas od času se někdo zmíní o tom, že bych mohl jít do politiky, ale nemám pro to dispozice. Navíc mám povinnosti k firmě a dalším projektům,“ říkal ještě loni v prosinci v rozhovoru pro MF DNES Vančura.

Majitel zlínského dětského filmového festivalu a spolumajitel dynamicky se rozvíjející Kovárny Viva změnil názor. Podle informací MF DNES se jeho kandidatura „upekla“ zhruba až v posledním týdnu. Teprve před pár dny se Vančura definitivně dohodl se současným vedením hnutí Zlín 21.

To v minulých komunálních volbách vytvořilo společnou kandidátku s lidovci. Jeho někdejší šéf Aleš Dufek, který je zlínským zastupitelem, ale přešel loni ke KDU-ČSL, jejíž samostatnou kandidátku ve Zlíně povede. „Drželi jsme hnutí do krajských voleb 2016, nikdo v něm ale nechtěl aktivně pokračovat a já už jsem se posunul názorově ke konzervativním lidovcům,“ přiblížil Dufek.

Vančura chce bližší okolnosti své kandidatury ozřejmit příští týden. Teď pouze říká, že mu osud města Zlína není lhostejný. „Vstoupili jsme s přáteli do hnutí Zlín 21 a stali se jeho novým vedením,“ nastínil stručně.

Končící předseda hnutí Michal Cholek, který je také zastupitelem, tuto změnu vítá. „Když nás pan Vančura oslovil, tak jsme se tomu nebránili. Jsme rádi, že se našel někdo, kdo má zkušenosti z řízení firmy,“ řekl Cholek, který se dohodl na kandidatuře za lidovce, protože hnutí Zlín 21 do voleb jít samostatně nechtělo. „O jeho zájmu jsme se dozvěděli zhruba před deseti dny, definitivně jsme se dohodli asi před třemi dny,“ upřesnil Cholek.

„Chápu to jako privatizaci projektu KDU-ČSL. Politicky se tomu nedivím, považuji za normální vývoj, když se formují nové subjekty,“ reagoval zlínský primátor Miroslav Adámek, který bude post obhajovat jako jednička společné kandidátky STAN a TOP 09. K tomuto spojení došlo zase po osmi letech.

Vančura je také součástí spolku, který se snaží oživit a opravit zlínský zámek. Návrh rekonstrukce ale město coby vlastník budovy už dříve nepřijalo. Další jeho spojení s městem je v tom, že od něho každý rok dostává zhruba sedm milionů korun na festival.

Politoložka: Vančura má šanci

„Nemám problém s ním spolupracovat. Neodebere hlasy jenom nám, ale všem,“ tuší náměstek primátora a dvojka kandidátky ANO Jiří Korec. Lídrem hnutí je manažer v logistické firmě Roman Kaňovský.

„Když budou kampaň směřovat na něho (Vančuru), protože značka hnutí Zlín 21 není tak silná, určitě několik procent získají. Lze očekávat, že bude schopen dát peníze na kampaň, a když najde téma, které bude u voličů rezonovat, mohlo by to zafungovat,“ míní politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Ambice mají ale i další strany. ODS se chce pod vedením bývalého hokejisty Miroslava Chalánka vrátit do zastupitelstva i do vedení radnice. V koalici by rádi usedli i sociální demokraté, kteří do čela nasadili veterináře Michaela Javoru.

Ve Zlíně se chce začít etablovat dosud pouze otrokovická strana Nový Impuls, která s dovětkem „pro Zlín“ hodlá uspět i v krajském městě. Lídrem je technický manažer Jan Hrbáček. „Ve Zlíně se nic moc špatného neděje, současně se tam nic moc nového nevybudovalo a neudálo,“ odůvodnil vznik zlínské kandidátky předseda strany Milan Plesar.

Piráti vybrali ze svého středu správce IT technologií na zlínské univerzitě Jiřího Jaroše. SPD Tomia Okamury bude mít jako jedničku ekonomického poradce Stanislava Skálu. Na kandidátce strany bude i Pavel Sekula, který radnici dlouhodobě kritizuje kvůli zlínským vodárnám. „Lidé mě přesvědčili, abych kandidoval,“ řekl Sekula.

Společnou kandidátku Soukromníků, Svobodných a Nezávislých povede bývalý mluvčí krajských hasičů a policie, Ivo Mitáček. V první desítce se objeví i hazardní magnát a senátor Ivo Valenta. Komunisty povede prodavač a zastupitel města Stanislav Remeš. Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů má za lídra bojovníka proti hazardu Tomáše Pasterného.