ANO ve Zlínském kraji zcela vypouští senátní volby, nemá osobnosti

15:43 , aktualizováno 15:43

Přestože je ANO nejsilnějším politickým hráčem v České republice, ve dvou podzimních senátních volbách ve Zlínském kraji svého kandidáta nenasadí. Krajské vedení hnutí říká, že je to velká škoda, nicméně tvrdí, že nenašlo natolik silnou osobnost, která by se mohla dostat alespoň do druhého kola voleb.