Některé strany nechtějí s Čunkem soupeřit, pro Senát nenasadí kandidáta

Předcházející dvoje senátní volby málem vyhrál už v prvním kole, v tom druhém pak vždy získal přes 70 procent hlasů a soupeřům nedal šanci.

Senátor a hejtman Jiří Čunek je na Vsetínsku dlouhodobě suverénně nejvýraznější politik, což si uvědomují i jeho političtí konkurenti. Někteří z nich s ním ani nechtějí jít do přímého střetu.

Svého člověka do podzimních senátních voleb na Vsetínsku nepošle celorepublikově nejsilnější politický hráč – hnutí ANO, dále ani STAN, Piráti či TOP 09.

„Nemáme nikoho takového, kdo by mohl proti panu Čunkovi uspět. Nemá smysl utrácet za senátní kampaň peníze, když je můžeme dát do komunálních voleb,“ uvedl krajský šéf ANO Pavel Pustějovský.

Právě fakt, že na podzim se ve stejném termínu na začátku října konají také volby na radnice měst a obcí, převládl také u Pirátů v regionu.

„Máme možnost zviditelnit Piráty, je ale třeba zvážit to, že pan Čunek je hodně silný kandidát a investované peníze, čas a energie by nepřinesly nic extra pozitivního. Raději to vše věnujeme komunálním volbám,“ popsal krajský předseda strany Marek Houser.

„Budeme spíše přemýšlet nad tím, že někoho v senátních volbách podpoříme,“ dodal.

„Argument je to v tomto ohledu velmi silný, zřejmě podpoříme jiného kandidáta,“ přidal se krajský manažer TOP 09 Emil Sedlařík s tím, že ani tato strana proti Čunkovi do voleb nikoho posílat nebude.

Gazdík: Čunek je dobrý senátor

Z poněkud jiného důvodu nepostaví protikandidáta hnutí STAN. Jeho předseda Petr Gazdík přímo podpoří Čunka, s nímž jako radní sedí v krajské radě.

„Některé demokratické principy jsou dnes ohroženy, od revoluce vzniká první vláda s podporou komunistů. Je třeba, aby demokratické subjekty netříštily síly,“ vysvětlil Gazdík.

Naráží na fakt, že hnutí ANO se aktuálně domlouvá na vládě s ČSSD, podporu by k tomu měla mít od komunistů.

I podle Gazdíka je jasné, že někteří lidé proti Čunkovi nechtějí kandidovat.

„Souvisí to ale spíš s úctou k jeho práci, navíc to není nutné. Pan Čunek je dobrý senátor,“ míní Gazdík.

Čunek tyto výroky podle svých slov nevnímá tak, že by mu opatrné či obdivné uvažování politických konkurentů usnadnilo obhajobu senátorského křesla.

„Jsem na politickém trhu už dlouho. Je mi úplně jedno, kdo proti mně kandiduje. Soustředím se jenom na to, jestli sloužím dobře lidem,“ reagoval Čunek.

„Každá strana vyhodnocuje optimálnost kampaně, to znamená poměr cena – výkon. Jestli je jejich ohodnocení mé síly správné, se teprve ukáže,“ doplnil.

ODS, ČSSD a komunisté se Čunkovi postaví

Úplně bez boje to ale Čunek mít nebude, některé tradiční strany svého kandidáta do voleb pošlou. Tuší sice, že velkou šanci zřejmě nemají, nicméně nahlas o tom nemluví.

Například ODS nasadí starostu Bystřičky Zbyňka Fojtíčka.

„Kdybychom dopředu říkali, že to máme prohrané, tak pomáháme protikandidátovi. V politice musí člověk jít i do riskantních soubojů, někdy je potřeba bojovat i s Goliášem,“ uvažuje předseda vsetínské ODS Josef Slovák.

Podle něho by byla chyba, kdyby strana do senátorských voleb nešla, zvláště v době, kdy je podle průzkumů po dlouhé době druhým nejsilnějším politickým subjektem v zemi.

Při nedávných doplňujících senátních volbách na Zlínsku však ODS svého člověka nenasadila. Tam byl největším favoritem zlínský primátor Miroslav Adámek z hnutí STAN, nakonec ale překvapivě nepostoupil do druhého kola (viz též První prohru v politice může zlínský primátor Adámek brát i jako výstrahu).

A právě na to upozorňuje krajský šéf ČSSD Lubomír Vaculín. „Vždycky je to otevřené, nikdo nemůže říci, že to má předem vyhrané,“ řekl.

Sociální demokraté chtějí nasadit někdejšího poslance a místostarostu Vsetína Petra Kořenka, jeho nominaci ještě bude strana definitivně schvalovat příští týden.

Za KSČM jde do voleb zastupitelka obce Branky Dáša Bazalková. Kandidáta už vybrala také SPD, představí ho až v červenci.