Africký mor prasat je tu rok, veterináři chtějí oplotit dálnice D1 a D2

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Africký mor prasat je v současnosti podle veterinářů rozšířený v Maďarsku a na pomezí Ukrajiny a Rumunska. V Polsku nákazu evidují na pětině území.

Zatím naposledy veterináři nákazu zjistili u deseti divočáků nalezených v dubnu.

„Tyto kusy ale uhynuly asi před čtyřmi až šesti měsíci. Poslední nakažené prase se podařilo ulovit 8. února v katastru Lužkovic, uvnitř ohradníků,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Kontrola pomocí dronů v uplynulých týdnech také neodhalila v zamořené oblasti žádná další živá divoká prasata v polích s řepkou, což podle veterinářů naznačuje, že v lokalitě vymezené ohradníky už žije nanejvýš několik posledních kusů divočáků.

Pokud se podle Semeráda neobjeví v zamořené zóně nový pozitivní nález do čtyř měsíců, měla by být nákaza na Zlínsku zvládnutá. Opatření však musí trvat ještě dva roky od posledního nálezu.

Semerád uvedl, že opatření, která veterináři v loňském roce přijali, se ukázala jako úspěšná. ČR podle něj je jedinou zemí v EU, kde se povedlo chorobu izolovat.

Přenašeči nemoci jsou divoká prasata. Na Zlínsku byl africký mor prasat potvrzen celkem u 230 divokých prasat, z toho 18 bylo uloveno, ostatní byly uhynulé kusy. V zamořené oblasti na Zlínsku myslivci společně s policií ulovili skoro 3200 kusů černé zvěře, která skončila v kafilériích. Pokud by se nákaza dostala do chovu prasat domácích, musel by být vybit.

Nález moru u divokých prasat byl pro veterináře před rokem překvapením, blízko Zlína žádné ohnisko choroby v té době nebylo. Nejpravděpodobnější je, že nemoc zanesl do oblasti člověk, například přes tepelně nezpracované masné výrobky (o nálezu prvních uhynulých kusů jsme loni psali v článku V Česku se poprvé vyskytl africký mor prasat. Do chovů zatím nepronikl).

Letos na začátku února se zmenšila zamořená oblasti ve Zlínském kraji (viz též Zóna s africkým morem prasat se zmenší, vyhlásil ministr). Od února se prokázala nemoc u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.