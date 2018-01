Zóna s africkým morem prasat se zmenší, vyhlásil ministr

Zamořená oblast africkým morem prasat, tzv. zelená zóna, nyní zahrne především severní část zlínského okresu. O zmenšení zamořené oblasti rozhodla na žádost ČR Evropská komise.

„Škoda velkochovatelů do konce ledna dosáhne asi 2,5 milionů korun, jsme připraveni ji kompenzovat. Od 1. února budou velkochovy ze zamořené zóny vyjmuty, díky čemuž by už neměly mít komplikaci při prodeji masa,“ uvedl Mílek, který jednal přímo s místními myslivci, zemědělci, chovateli prasat a regionálními politiky.

Ministerstvo se chce rovněž zaměřit na výzkum nákazy.

„Bylo by nejlepší nalézt vakcínu, ale výzkumné ústavy říkají, že na to budou potřebovat asi deset let. Pozvali jsme si vedení čtyř výzkumných ústavů, kterým jsme řekli, jaké výzkumy po nich budeme chtít. Prostředky na výzkum budeme chtít po Evropské unii,“ poznamenal Mílek.

Podle jeho dřívějších prohlášení by Evropa kvůli africkému moru prasat měla prudce snížit stavy divočáků. V České republice by podle něj měly klesnout až o 90 procent. Hovořil o tom na konci minulého týdne na berlínském zemědělském a potravinářském veletrhu Grüne Woche (viz též Ministr velí do zbraně: Evropa by měla prudce snížit počty divočáků).

Otrávené návnady v plánu nejsou

Přímo v zamořené zóně bylo podle pozorování policistů z vozů s termovizí před vánočními svátky zhruba deset až patnáct prasat. Policejní odstřelovači pomáhající s likvidací divočáků v oblasti se v pondělí vrátili po několikatýdenní pauze opět do akce.

„Požádáme je, aby znovu projeli oblast uvnitř ohradníků a pokud někde prasata objeví, aby lovili i tam. Zároveň máme vytipované lokality na hranici zelené a červené zóny. Jsme domluveni na dvou až čtyřech týdnech. Ale pokud budou tak úspěšní jako v desetitýdenním období před Vánoci, můžou zde působit i déle, souhlas vlády s jejich nasazením není časově omezen,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Naopak se nepočítá s nasazením otrávených návnad. O této možnosti v minulých dnech mluvil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Podporujeme v této oblasti výzkum, ale tuto možnost zatím zkoušeli jen v USA a Austrálii v oblastech víceméně bez lidí. Návnada není selektivní, působí i na jinou zvěř, včetně domácích zvířat,“ upozornil šéf veterinářů.

Další nakažený uhynul ve stejné době jako předchozích sedm

Nákaza, která není nebezpečná pro člověka, se v Česku zatím objevila v okolí Zlína. Ve zlínském okrese veterináři od července dosud potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Pokud by se tak stalo, musel by se celý chov vybít.

Před koncem roku našli veterináři sedm mrtvých nakažených divočáků poprvé mimo území vymezené elektrickými a pachovými ohradníky (viz též Mor prasat se na Zlínsku dál šíří, našly se nakažené kusy mimo zónu).

V pořadí už u osmého divočáka nalezeného mimo původní vysoce rizikovou oblast ohraničenou ohradníky veterináři africký mor prasat potvrdili v pondělí. Tělo uhynulého zvířete bylo minulý týden objeveno v katastru Kudlova, který je místní částí Zlína.

„Podle stáří kadáveru uhynul tento kus ve stejném období jako sedm předchozích,“ poznamenal Semerád.

Veterináři proto 9. ledna rozšířili vysoce rizikovou oblast nákazy africkým morem prasat na Zlínsku o katastry dalších čtyř obcí a místních částí. Konkrétně šlo o Zlín - Jaroslavice, Zlín - Kudlov, Lípu a Želechovice nad Dřevnicí. Do 31. ledna navíc musejí všechny města a obce na Zlínsku odevzdat soupisy hospodářství s chovem prasat domácích.

Kvůli boji s africkým morem prasat se od pátku zvýšila odměna za zastřelené divoké prase na 8000 korun. Vzrostla i odměna za nalezení uhynulého kusu v celé České republice, nyní se vyplácí 3000 až 4000 korun (viz též Odměna za zastřeleného divočáka na Zlínsku vzroste na osm tisíc korun).