V nevyužívané části nemocnice v Hradišti vzniknou domy, ulice i parky

„Proto je pro nás toto území strategické,“ zdůraznil starosta města Stanislav Blaha.

Už teď se domlouvá na převodu areálu se Zlínským krajem, který je zřizovatelem nemocnice a majitelem pozemků. Proti přesunu na město vedení kraje nic nenamítá.

„Kraj nebude tento prostor v budoucnu potřebovat, proto jsem pověřil své spolupracovníky, aby jednali se starostou města už teď,“ konstatoval hejtman Jiří Čunek.

Nemocnice postupně už několik let přesunuje většinu svých oddělení ze starší části do nových budov v blízkosti hlavního vjezdu. Tam už tři roky stojí moderní centrální pavilon, u něhož se připravuje stavba nového interního pavilonu. Stát bude 300 milionů korun a hotový by měl být příští rok na podzim (více zde).

I díky tomu se ještě více uvolní část areálu se zastaralými budovami, z nichž některé jsou nevyužívané už několik let. Na sedmnácti hektarech dnes stojí asi dvě desítky budov, stromořadí, původní vodárenská věž, bytovky nebo ubytovna.

O ceně zatím nechtějí mluvit

Radnice nepočítá s tím, že by rozlehlý pozemek získala od kraje bezúplatně. O výši ceny ale ani jedna strana zatím mluvit nechce.

Jak přesně bude areál v budoucnu vypadat, také není úplně jisté. Radnice má ale k dispozici architektonický návrh, který ze soutěže pořádané před třemi lety vzešel jako vítězný.

Ze třinácti návrhů tehdy porota vybrala brněnskou firmu PP Architects, jež v plánu počítala například s velkým parkovým náměstím, bytovými domy, zrekonstruovanými budovami nebo zachovanou, ale opravenou vodárenskou věží (více zde).

„Byla postavená za první světové války a je významnou technickou památkou města,“ vysvětlil tehdy za autorský tým architekt Ondřej Mundl.

Město teď zpracovává regulační plán, který by měl říct, co v areálu nakonec vznikne. Už teď je jasné, že tato zóna bude potřebovat i přímé napojení na obchvat Uherského Hradiště, a to novou cestou přes Průmyslovou ulici.