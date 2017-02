Nemocnice v Hradišti zůstává v plusu, chystá stavbu moderní interny

Do dvou let budou lékaři v Uherském Hradišti operovat v nové interně. Hospodaření místní nemocnice loni skončilo rekordním ziskem a její vedení má do budoucna velké plány. Stavba interny začne v květnu, hotová by měla být příští rok na podzim.