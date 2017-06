Lihový boss Březina snížení trestu nevybojoval, jeho bratrovi soud přidal

Radek Březina se za pomoci psychologického posudku snažil dosáhnout také přesunutí z věznice se zvýšenou ostrahou do mírnějšího typu. Získal by tak větší volnost a možnost častějších návštěv.

Znalkyně Jana Telcová uvedla, že by to bylo výhodné i pro společnost poté, co Březina vězení opustí. Jeho náprava je podle ní možná (více čtěte zde).

„Není agresor ani psychopatická osobnost, není impulsivní ani explozivní. Lze usuzovat, že se dalších pochybení nebude dopouštět,“ uvedla Telcová o muži, který patnáct let řídil obří nelegální obchody s nezdaněným lihem a stát připravil o 5,6 miliardy korun.

Některé zdroje navíc uvádějí, že se ve svém byznysu nerozpakoval unášet a mučit nepohodlné lidi.

Zmírnění typu věznice nakonec soud odmítl. Radek Březina verdikt přijal s kamennou tváří, bez známek emocí.



Odvolací soud rozhodl také o propadnutí veškerého majetku obou bratrů státu, a to včetně domů, v nichž žijí jejich rodiny.

V případě Tomáše Březiny jde o polovinu luxusního domu na Štákových pasekách ve Zlíně. „To je více trest pro mou rodinu než pro mě,“ reagoval mladší z bratrů Březinových.

Dalším třem obžalovaným soud tresty potvrdil.

Jednateli společnosti Morávia-Chem Radku Menšíkovi trest snížil o rok na 11 let. Případ správce nemovitostí Ivana Kováříka a Tomáše Pantlíka soud vrátil zpět krajské instanci.

