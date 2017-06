Že lihový boss ve vazbě zkrotl? Vždyť ovlivňoval svědky, namítl soudce

Verdikt u Vrchního soudu v Olomouci zazní ve čtvrtek. O den dříve měli členové lihové mafie Radka Březiny ze Zlína-Kostelce možnost pronést závěrečné řeči.

Březina je souzený za podvody s lihem, kterých se ve velkém dopouštěl v letech 1997 až 2012 a z nichž měl obrovské zisky. Stát na daních připravil o 6,3 miliardy korun.

U odvolacího soudu usiluje o snížení třináctiletého trestu vězení (o původních trestech pro všechny obžalované čtěte zde), státní zástupce Miroslav Stoklásek u něj požaduje o čtyři měsíce vyšší, což je maximální sazba u daňových zločinů.

Znalkyně: Ve vězení není součástí kriminální subkultury

Kromě Březiny a jeho obhájců (v soudní síni byli hned tři) mu mohla pomoci i psycholožka. Její posudek na Březinu si objednala právě obhajoba a ve výsledku vyzníval pro lihového bosse, který byl dříve znám i svoji tvrdostí, když se podle některých zdrojů nerozpakoval v případě nutnosti lidi unášet i mučit.

„Má pocit viny, uvědomuje si svůj skutek. Je pro něho výhodnější, aby pobýval ve vězení nižší kategorie,“ řekla u soudu znalkyně Jana Telcová.

Pokud by Březina skončil ve věznici s ostrahou, měl by větší volnost i více návštěv než ve věznici se zvýšenou ostrahou, kam ho původně poslal soud. Argumentovala i tím, že by to po propuštění z tvrdšího vězení „bylo horší pro společnost“.

Podle Telcové je Březinova náprava možná, přestože se dopouštěl obrovských daňových podvodů s lihem téměř dvacet let. Ve vězení údajně není součástí „kriminální subkultury a zajímá se o vědecké věci a o rodinu“.

„Není agresor ani psychopatická osobnost, není impulsivní ani explozivní. Lze usuzovat, že se dalších pochybení nebude dopouštět,“ pokračovala Telcová.

Březina se dokonce sám pochlubil, že měl ve vazbě téměř každý měsíc pochvalu za dobré chování.

Jak soud naloží s rozsáhlým rodinným majetkem?

Soudce Ivo Lajda pak ale zareagoval na hodnocení znalkyně tím, že se Březina z vazby pokoušel dva roky ovlivňovat svědky i uplácet policisty. V roce 2013 dostal například podmínku za to, že nabízel 150 tisíc strážnému ve vazbě, aby měl extra návštěvu.

„Obžalovaný ovlivňoval svědky. Očekával jsem, že se v posudku objeví, jestli to má vliv na jeho resocializaci,“ říkal Lajda.

Telcová nejprve vysvětlovala, že jí nepřísluší hodnotit právní otázky, a pak připustila, že to může možnost nápravy snížit nepatrně.

O Březinově dalším osudu by mělo být jasněji ve čtvrtek. Vrchní soud buď rozsudek zruší, pozmění anebo potvrdí. To se týká i dalších sedmi obžalovaných.

Žalobce požaduje, aby Březina a jeho mladší bratr Tomáš přišli o veškerý jejich majetek, včetně rodinných domů, v nichž žijí jejich rodiny. V případě Tomáše Březiny jde o polovinu luxusního domu na Štákových pasekách ve Zlíně, což se mu nelíbí.

„To je více trest pro mou rodinu než pro mě. Je proti mně vedena rozsáhlá exekuce i insolvenční řízení. Rodinný dům je jen zlomek celkového majetku,“ uvedl mladší z bratrů Březinových.

Takto přicházel v prosinci 2015 Radek Březina k soudu:

