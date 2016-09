Strašení lidí? Vlna uprchlíků se může přivalit také k nám, říká lídr SPO

Veřejně moc známý není, Strana práv občanů (SPO) ho přesto vybrala jako lídra do krajských voleb. Vladimír Kruliš dostal přednost před náměstkem hejtmana a lékařem Lubomírem Nečasem.

„Chtěli jsme do našich řad vnést čerstvý vítr. Současně jsme hodlali narušit zažitou představu, že SPO je skomírající levicová strana zaměřená na starší občany. Cílíme i na mladé,“ vysvětluje 35letý Kruliš.

Vaším hlavním programovým lákadlem je ale slib seniorům, že nebudou muset platit televizní poplatky (více zde). Jak to jde dohromady?

S ohledem na to, jak neobjektivně a tendenčně Česká televize informuje, mi přijde nemorální chtít po starých lidech, aby za její vysílání platili. Jenom ve Zlínském kraji senioři zaplatí za televizi 100 milionů ročně, což je neuvěřitelná částka.

Vladimír Kruliš Narodil se v roce 1981 a pracuje na Pražském hradě jako zástupce ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky a vedoucí Oddělení vnitrostátních cest. Od roku 2009 (tedy od jejího založení) je členem SPO, v letech 2013–14 byl jejím místopředsedou. V roce 2007 absolvoval studia marketingu a médií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nyní zde dokončuje doktorát. Je krajským lídrem Strany práv občanů (dříve zvaných Zemanovci).

Jak to chcete změnit?

V první fázi by za ně platil kraj, který by měl velmi tvrdě tlačit na stát, aby tuto povinnost zrušil zákonem a celoplošně. Myslím, že by se přidaly i další kraje. A kdyby nás podpořili občané, dalo by se to změnit.

Myslíte si, že jde o koncepční záměr? Politologové to nazývají populismem.

Všechno, co chtějí strany prosadit před volbami, můžete nazvat populismem. Některé slibují příspěvky za narozené děti, jiné zvou na koncerty zdarma. Tohle je ale věc, kterou SPO prosazuje už rok.

Vymezujete se k přijímání uprchlíků, i když se do Zlínského kraje žádní nechystají. Proč?

Každá zábrana se musí postavit dřív, než přijdou povodně. Nazvěte to klidně strašením lidí, ale vlna uprchlíků se může přivalit i k nám.

Jak se chcete připravit?

Musíme odmítnout budování uprchlických táborů na území Zlínského kraje. Pak je třeba zajistit operativní nasazení nejen policie, která nebude mít na hlídání hranic dost svých lidí, ale požádat také dobrovolné hasiče, aktivní vojenské zálohy i dobrovolníky. A pokud by se situace stala neudržitelnou, tak jsem pro to, aby na hranicích byly kamery nebo ploty. To by řešil krizový plán, který je třeba zpracovat.

Slibujete také, že zajistíte vznik 500 nových pracovních míst. Jak toho chcete dosáhnout?

Mám informace o firmách, které se zajímají o investice ve Zlínském kraji, a to včetně průmyslové zóny Holešov. Čekají, jak moc jim kraj vyjde vstříc.

O investice v holešovské zóně měly zájem desítky firem, ale vždy to ztroskotalo i kvůli ekologickým organizacím, které hájí zdroj podzemní pitné vody.

Prezident Miloš Zeman řekl, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje. Napadení od ekoteroristů jsou v naprosté většině neopodstatněná. Pokud by se odpor ekologických organizací podařilo zlomit, vzniklo by pracovních míst mnohem víc. To, že to nedokázali jiní před námi, ještě neznamená, že to nedokážeme my. Jsem v těchto věcech velmi urputný člověk.

Jak by vypadala vámi prosazovaná přímá volba starostů a hejtmanů?

Chceme, aby se starostou a hejtmanem stal ten, kdo získal nejvíc preferenčních hlasů na vítězné kandidátce. Tím by o jeho zvolení rozhodovali lidé.

Jako některé další strany slibujete i dostavbu dálnic D49 a D55. Jde ale o státní akce, které teď úředníci povolují.

Je to opět o pozitivní urputnosti. Když na někoho tlačíte a klepete mu na okýnko každý den, tak začne pracovat rychleji. Navíc i úředník má své nadřízené, kteří mohou proces uspíšit.

Připomínám, že ve vedení krajského úřadu máte zástupce už čtyři roky. Proč jste tedy vaše předvolební sliby už nesplnili?

Nikdy se nepodaří vše, zvláště když máte v krajské radě menšinu.

Strana práv občanů má ve Zlíně snad nejvíce billboardů. Kolik bude kampaň stát?

Nespolupracujeme s žádnou agenturou, děláme si kampaň sami. Někteří lidé nám poskytují plochy pro billboardy a plachty zdarma. Velké a drahé bigboardy téměř nevyužíváme. Náš rozpočet na kampaň je omezený, musíme ji zvládnout za 1 až 1,5 milionu korun.

Před čtyřmi lety vám pomohl někdejší šéf JZD Slušovice František Čuba, jenž získal přes 2,5 tisíce preferenčních hlasů. Teď už nechtěl kandidovat. Mohou ho nahradit lidé z Hradu, tedy vy, kancléř Vratislav Mynář a prezidentův poradce Martin Nejedlý? Proč vlastně kandidují?

Nechejme to na voličích. Pánové Mynář a Nejedlý jsou s SPO od začátku a neodešli ani v těžkých dobách. Kdyby na kandidátce nebyli, tak by se nás lidé ptali, proč na ní nejsou.