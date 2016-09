Valenta vylučuje spolupráci s komunisty, kraj objíždí se Šlágrováním

Majitel holdingu Synot a senátor Ivo Valenta je ve Zlínském kraji lídrem společné kandidátky Soukromníků a Svobodných.

Jak si Zlínský kraj podle vás stojí?

Málo se v něm investuje a lidé z něj odcházejí. Stává se z něho úřednický moloch, který málo pomáhá lidem a obcím. Kraj se vykašlal na řešení strategických investic a neřeší ani to, že absolventi škol tady nemohou najít uplatnění.

Ivo Valenta Narodil se v roce 1962. Do roku 2014 se věnoval výhradně podnikání. Vlastní holding Synot, který vyrostl na jeho byznysu s hazardem, jenž mu vynesl miliardy korun. Dnes podniká v různých oblastech a má pobočky v mnoha zemích. V roce 2014 se stal senátorem za Uherské Hradiště. Letos se přestěhoval z Monaka, kde žil, do Zlína, aby mohl kandidovat v krajských volbách. Je lídrem společné kandidátky Soukromníků a Svobodných a má ambici stát se hejtmanem. Před časem řekl, že půjde i do parlamentních voleb, které jsou za rok. Valenta se věnoval také fotbalu v Uherském Hradišti, s nímž zažil cestu vzhůru i pád zaviněný skandálem, při němž byl odsouzen k podmínce za korupci.

Jaká strategická investice by mohla kraj posunout vpřed?

Jde především o dobudování dálniční sítě tak, aby kraj byl plnohodnotně napojený na páteřní silnice. To je jeden z předpokladů pro nové investory, nová pracovní místa, vyšší mzdy, a tedy perspektivu pro mladé.

Jak to chcete uspíšit, když je to v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR, což je státní organizace, která si vyřizuje potřebné podklady, bez nichž se nekopne do země?

Hejtman se přece nemůže nechat odradit, zahnat do kouta ani svázat pravidly. Na stát a jeho organizace musí tlačit natolik intenzivně, aby se mu podařilo moloch rozhýbat.

Slibujete, že o 10 % snížíte počet krajských úředníků. Podle jakého klíče to chcete dělat?

Čím méně papírování, tím menší bude potřeba úředníků. Klíč je tedy prostý – zjednodušit agendu, provést personální audit a rozloučit se s těmi, jejichž pozice je zbytečná. Současně je potřeba zvýšit produktivitu práce.

Navrhujete také, aby se krajská nemocnice změnila na fakultní a financoval ji stát. Kraj ale nemůže stát nutit.

Krajská nemocnice je silně zadlužená a podinvestovaná. Logicky tak nemůže nabízet stejně kvalitní péči, jaké se lidem dostává jinde. Je proto nutné do financování zdravotní péče v kraji vtáhnout stát. Princip financování fakultních nemocnic je pro nás modelem, jak zajistit kvalitní zdravotní péči.

Ale jak toho chcete dosáhnout?

Je třeba zahájit jednání s ministerstvem zdravotnictví o rozvojovém programu pro krajskou nemocnici a také vyjednat zvýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči pojišťovnami.

Zejména starší voliče si chcete získat tím, že je zvete zdarma na koncerty souborů z TV Šlágr. Proč jste zvolil takový způsob, který není zaměřený na problémy kraje?

Šlágrováním jsem navázal na svou senátní kampaň, kdy se podobné programy líbily. Senioři se mě ptali, jestli budu podobná setkání chystat i nyní, před krajskými volbami. Rád jsem jim vyhověl.

Nemáte ale pocit, že je to kupování voličských hlasů?

Nejde o „kupování“ voličů. Tyto akce jsou především o tom, aby se lidé pobavili a také měli prostor se mne na cokoliv zeptat. A věřte tomu, že problémů, které místní seniory tíží a dlouhodobě se s nimi na mne obracejí, je víc než dost.

Ve srovnání s jinými stranami investujete mnohonásobně více do kampaně. Kolik bude stát?

Náklady ještě nemáme vyčíslené, protože je kampaň v běhu. Navíc řada tradičních stran do svých kampaní investuje daleko víc. Tady ale nejde o závody, kdo víc utratí. Jde o to, aby si každý mohl vybrat. Chceme lidem představit náš program a setkávat se s nimi.

Jaký volební výsledek by pro vás byl neúspěchem?

Osobně bych za neúspěch považoval, kdybychom se nedostali do krajského zastupitelstva.

Jsou strany, s nimiž byste po volbách nespolupracoval?

Táta by mi nikdy neodpustil, kdybych se svázal s komunisty. Rádi bychom naopak spolupracovali se stranami, které mají podobné představy, plány a priority jako my.

Už dříve jste řekl, že chcete za rok kandidovat v parlamentních volbách. Budou to vaše třetí volby za tři roky. Vypadá to, že se v politice angažujete stále více podle toho, jak se omezuje a zpřísňuje hazard.

Počkejme nejdřív, jak dopadnou tyto volby. S hazardem ale nemá moje politická angažovanost vůbec nic společného. Když jsem vstoupil do politiky, zjistil jsem, jak stát čím dál více svazuje své občany a firmy, především ty malé. Jsou to jedině politici, kteří můžou tuto šikanu zastavit.

Ale vždyť žalujete stát o miliardu korun kvůli omezování hazardu. Bojujete kvůli tomu i s ministrem financí Babišem.

Máte špatné informace. Spor vede management kyperských společností (Synot má sídlo na Kypru – pozn. red.), a to nikoliv kvůli omezování hazardu, ale kvůli nedodržení platnosti vydaných licencí na provoz herních zařízení.

Nebude Synot strádat, pokud ve volbách uspějete?

Skupinu Synot už dávno řídí management přímo v jednotlivých zemích, kde působíme. A já mu důvěřuji. I nadále tedy budu vykonávat roli akcionáře.