Do sporu o lyžařský svah ve Zlíně vstoupil soud, provozovatel má skončit

Lyžařský svah ve Zlíně zažívá po několika špatných zimách konečně jednu lepší. Ovšem jen co se týká sněhu a chladného počasí, jinak to kolem něho vře.

Lyžařský areál provozuje od roku 2009 pod hlavičkou různých firem podnikatel Michal Cepek, který však vede spor s majitelem pozemků, jimiž jsou Sportovní kluby Zlín (SK Zlín).

Ty zastřešují přes pět tisíc sportovců, vlastní největší městská sportoviště a každý rok dostávají dotaci od radnice ve výši šesti až sedmi milionů korun.

U zlínského soudu teď uspěly s žalobou na vyklizení svahu. Tvrdí, že jim společnost Areál Josefa Šperky, jež si svah pronajímá a Cepek ji řídí a zastupuje, zhruba dva roky neplatila nájem, který činí 10 tisíc korun měsíčně. Dluží jim tak skoro 670 tisíc.

„Nevím, proč neplatil. Nájem a zálohy za energie, hlavně za vodu, jenom sliboval. Jsem rád, že soud takto rozhodl. Doufám, že žijeme v právním státě a pan Cepek po nabytí právní moci rozsudku svah vyklidí,“ reagoval předseda představenstva SK Zlín Roman Macek.

Podle něho firma neplatila od roku 2014 do loňského května, kdy jí kluby daly výpověď. Když na ni nereagoval, obrátily se na soud, který jim dal za pravdu. Cepek s tím ale nesouhlasí a říká, že společnost Areál Josefa Šperky nic nedluží.

„Důvody výpovědi se nezakládají na pravdě, Sportovní kluby Zlín mají svoji verzi, která jim vyhovuje,“ tvrdí Cepek.

Sportovní kluby: Cepek nás chce „vyhladovět“

Podstatné na celém případu je, že SK Zlín jsou od loňského dubna v insolvenčním řízení a věřitelům údajně dluží až 50 milionů korun.

Největším z nich je Cepkova firma Sporthouse CZ Corporations, která chce skoro 30 milionů korun za to, že na svahu udělala řadu úprav za vlastní peníze, jež chce zpátky. „Poškozují věřitele,“ prohlásil na adresu SK Zlín Cepek.

Macek si naopak myslí, že Cepek návrhem na insolvenci reagoval na snahu klubů získat chybějící nájem.

„Když jsme chtěli, aby zaplatil své závazky, podal návrh na insolvenci. Sehnal si pak další pseudověřitele a společně nás chtějí ‚vyhladovět‘. Je to šikanózní jednání,“ míní Macek.

Cepek se hájí tím, že pohledávku podal loni v dubnu, přičemž výpověď dostala společnost Areál Josefa Šperky až na konci května 2016, takže to z jeho strany nemohla být odveta. Macek zase argumentuje tím, že Cepek takto reagoval na tlak SK Zlín, aby zaplatil, co má.

Hrozba pro třicet zlínských oddílů

Faktem je, že do insolvenčního řízení už vstoupil předběžný insolvenční správce, bez jehož souhlasu nemůžou SK Zlín disponovat s majetkem. To je hrozba pro řadu sportů ve Zlíně, protože kluby vlastní sportovní halu, kde hrají volejbalisté a házenkáři, fotbalový stadion nebo sportovní areál na Vršavě.

Zastřešují také přes třicet oddílů. Jasno do případu by měl vnést soud, který buď pošle kluby do insolvence, nebo návrhy smete ze stolu. Zatím nerozhodl (o případu jsme psali zde).

V případu vystěhování Cepka ze zlínského svahu je však jasněji.

„Žalovaný (Areál Josefa Šperky) je povinen vyklidit nemovitosti ve sportovním areálu. Výpověď soud považoval za oprávněnou, když žalovaný nevyužil zákonné možnosti brojení proti ní,“ přiblížil David Kolumber, mluvčí zlínského okresního soudu, jenž v případu rozhodl.

To jinými slovy znamená, že pokud chtěl Cepek výpověď zpochybnit, měl to udělat speciálním podáním k soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy ji dostal. V rámci řízení o výpovědi už bylo podle Kolumbera na její přezkoumání pozdě.

Plán na bobovou dráhu neprošel

Cepek před pár lety přišel s ambiciózním plánem na vybudování velkého zimního sportoviště nad Zlínem s rozhlednou, bobovou dráhou a dalšími atrakcemi (více zde).

Neprosadil ho však přes úřady. A teď mu hrozí, že skončí, byť se s ním SK Zlín ještě dohodly na dočasném užívání svahu, aby v této sezoně zlínští lyžaři nebyli o svoji zálibu ochuzeni.

Jednatelem společnosti Areál Josefa Šperky je Martin Zmeškal, na něhož však nelze dohledat žádný kontakt. Cepek ho při jednáních s SK Zlín zastupuje.

Neřekl ještě, zda se firma odvolá. Chce počkat na písemné doručení odůvodnění. S největší pravděpodobností to však udělá, takže případ půjde ke krajskému soudu a finální výrok padne později.

Pokud by vyklizení odvolací soud potvrdil, měl by Cepek skončit. K tomu se však zatím nechystá. „Jestli se potom nebude chtít vystěhovat, budeme muset podniknout další kroky,“ nastínil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Co by pak se svahem bylo, není jasné. „Zatím to neřešíme. Až vyklidí svah, vypíšeme zřejmě výběrové řízení na nového nájemce,“ dodal Kotala.