Sportovním klubům Zlín hrozí insolvence, město jim pošle miliony korun

„Komise tělesné výchovy odhlasovala zhruba šest milionů korun na provoz největších sportovišť ve městě, jako je sportovní hala, areál na Vršavě nebo fotbalový stadion. Ještě to bude muset odsouhlasit rada a zastupitelstvo,“ naznačil náměstek primátora Ondřej Běták (STAN).

SK Zlín sdružují ve městě přes pět tisíc sportovců a více než třicet oddílů, starají se také o majetek v hodnotě 300 milionů korun, včetně největších městských sportovišť.

Nemůžou o něm ale rozhodovat bez souhlasu předběžného insolvenčního správce, kterého jim před časem jmenoval soud. Klíčové pro město ale bylo, že právě správce se zaručil za to, že peníze skončí tam, kde mají.

„Bez toho bychom je neposlali. Pokud se však situace zhorší, budeme zvažovat, jak postupovat dál,“ upozornil Běták.

Na provoz sportovišť i oddílů by měly SK Zlín, podobně jako v minulých letech, dostat ve dvou částkách celkem sedm milionů korun.

„Tento způsob přidělení dotací se souhlasem správce je křišťálově čistý,“ prohlásil šéf SK Zlín Roman Macek, který je současně zlínským zastupitelem za STAN.

Opozice má k dotacím výhrady

Otázkou však je, zda záruka správce může být dostatečná pro to, aby peníze neskončily jinde, pokud by kluby spadly do konkurzu. Pak by hrozilo, že by se majetek SK Zlín začal rozprodávat, aby se uspokojili věřitelé.

„O tom by rozhodoval soud, ne správce,“ zmínil opoziční zastupitel Aleš Dufek z hnutí Zlín 21, který pro přidělení peněz ruku nezvedne.

Vadí mu také fakt, že vše se týká jedné organizace, která se stará o důležitá sportoviště i sportovce.

„Jednotlivé oddíly by měly být samostatné bez toho, že je zastřešuje nějaký moloch. Když je pak v ohrožení, jsou ohrožení všichni,“ popsal Dufek.

S tím, že tento model není šťastný, souhlasí i Běták. „Jsme připravení jednat o převodu majetku na město, nebudeme ho ale kupovat za tržní cenu,“ řekl.

Momentálně však SK Zlín s majetkem nic dělat nemůžou. Výhrady k dotacím má rovněž opoziční ČSSD.

„Připadá nám to nejen riskantní, ale také nerozumné. Chápeme, že je nutné sport podporovat, město by však mělo přispět k faktickému řešení situace, a ne pouze slepě posílat finance,“ uvedl zastupitel Antonín Prokeš.

Největší pohledávky se týkají lyžařského svahu ve Zlíně

Koalice má však v zastupitelstvu většinu, takže si návrh prosadí. Pro SK Zlín tím ale budoucnost vyřešená rozhodně není.

Na jejich insolvenční řízení začal dohlížet státní zástupce, navíc neuspěly s odvoláním proti jmenování správce. Vyústěním řízení má být rozhodnutí soudu, zda pošle kluby do insolvence, nebo řízení ukončí (o řízení čtěte zde).

„Chceme, aby to bylo co nejdříve. Jsme přesvědčeni, že soud nám dá za pravdu, insolvenční návrhy jsou šikanózní,“ podotkl Macek.

Největší pohledávky se týkají lyžařského svahu ve Zlíně, kde údajní věřitelé investovali peníze do jeho zvelebení a po skončení nájmu je chtějí zpátky po SK Zlín, které tamní pozemky vlastní.

Pohledávku za skoro 30 milionů korun drží společnost Sporthouse CZ Corporations, již řídí podnikatel Michal Cepek.

„Sportovní kluby chtějí poškodit své věřitele, nechtějí nic řešit,“ prohlásil opakovaně Cepek.